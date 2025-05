隊友也嫉妒！大谷翔平打歪還是出牆　守護者投手傻眼：太瘋狂了

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平28日(台灣時間)完成連3場開轟,也是本季第20轟,在守護主主場轟反方向全壘打,隊友傻眼過牆,全壘打苦主拜比(Tanner Bibee)更說,「這球場沒人能這樣打!」直言大谷翔平太瘋狂。

Shohei Ohtani, your MLB leader in homers with 20! pic.twitter.com/HEyWKBmreF