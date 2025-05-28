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隊友也嫉妒！大谷翔平打歪還是出牆　守護者投手傻眼：太瘋狂了

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平28日（台灣時間）完成連3場開轟，也是本季第20轟，在守護主主場轟反方向全壘打，隊友傻眼過牆，全壘打苦主拜比（Tanner Bibee）更說，「這球場沒人能這樣打！」直言大谷翔平太瘋狂。

這一轟發生在美聯克里夫蘭守護者主場「進步球場」（Progressive Field）的左外野，大谷將球轟出高達5.8公尺的左外野全壘打牆。雖然左右兩側距離99公尺並不算長，但因牆高關係，被認為是左打者最難轟出反方向全壘打的球場之一。

苦主拜比完全傻眼，他賽後受訪直言：「當他打出那球時，我和大多數人一樣以為那只是高飛球。我甚至覺得這個半局要結束了。但他居然打出去……這球場沒有其他左打能反方向越過那片牆，真的太瘋狂了！」

拜比第一打席對決大谷的首打席投出三振，第2打席選擇故意保送。他表示：「他不只是很會打擊，也跑得很快，什麼都做得到。他顯然是這一代最罕見的球員，而且每年都越來越強，看他打球真的很享受。」

道奇隊友蒙西（Max Muncy）看完大谷翔平開轟感嘆說：「這真的太酷了，我都有點嫉妒他了。」他賽後無奈笑說：「那球其實是有點打歪的，結果還是變成全壘打。一般人根本做不到這種事，他卻辦到了。看他打球真的很有趣，也很不可思議。」

關鍵字： 大谷翔平洛杉磯道奇全壘打美聯守護主場

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