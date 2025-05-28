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勇士因柯瑞拉傷腿筋爭冠夢碎　柯爾轟聯盟「為錢犧牲球員健康」

▲▼勇士柯瑞；金塊戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞G1傷退缺陣4戰，勇士最終無緣西區決賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）在西區準決賽G1拉傷腿筋缺陣4戰，嚴重影響球隊晉級機會。主帥柯爾（Steve Kerr）將矛頭直指聯盟「擁擠」的季後賽賽程，痛批這樣的安排根本不利球員健康，「所有關於疲勞、賽程的抱怨都有其道理，但這些聲音最終都會被『美元符號』淹沒。」

37歲的柯瑞在對決灰狼的G1前，剛結束與火箭的激戰，G6、G7連打42、46分鐘，短短5天內征戰3場高強度比賽，結果西區準決賽首戰第2節就傷退。柯爾透露，他曾私下與球隊醫療總監賽勒布里尼（Rick Celebrini）討論愛徒的受傷原因，「你覺得拉傷跟兩天前打了46分鐘有關嗎？」賽勒布里尼直言，「百分之百有關。」

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▲▼勇士天王柯瑞次輪G1傷退，回到休息室後沮喪落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾直言柯瑞傷勢與密集賽程有關，點名聯盟不該再無視球員健康。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾直言，「我不認為聯盟的利益相關者願意放棄任何一毛錢，這就是問題所在。」他警告，若想保護球員、延長球星生涯，「這樣的模式根本不健康，也無法持久。」他呼籲未來必須由球員工會、教練協會、球隊老闆、聯盟與轉播方共同正視這個問題。

▲▼勇士柯瑞；金塊戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈登也籲聯盟重視球員恢復問題。（圖／達志影像／美聯社）

不只柯爾，金塊扣將戈登（Aaron Gordon）也在西區準決賽G7帶著2級腿筋拉傷出戰，他提到聯盟其他球星如綠衫軍一哥坦圖（Jayson Tatum）、公鹿後場球星里拉德（Damian Lillard）等都在季後賽出現疲勞型傷勢，「如果季後賽能多個一兩天休息日，讓大家能夠更健康、更有競爭力地出賽，那會很好。」

柯瑞生涯首次腿筋拉傷不只改變系列賽結果，也引發對賽程安排的集體反思，柯爾強調，「我們必須做出改變。」

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen Curry

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