快訊／大谷翔平連3戰開轟！本季第20轟出爐　創日本球員首見壯舉

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊的日籍球星大谷翔平，28日（台灣時間）在客場面對守護者隊比賽中擔任先發指定打擊，於第3打席轟出本季第20支全壘打，不僅完成連續三場開轟，更達成自2021年起連續五年單季至少20轟的壯舉，超越松井秀喜，寫下日本球員新紀錄。

雖然大谷在第1打席被三振出局，未能完成連3場首打席開轟的創舉，第2打席又遭到對手故意保送，但在第3打席他終於開轟，擊出初速104.5英里（約168.2公里）、飛行距離362英尺（約110.3公尺）、仰角39度的反方向全壘打，引爆全場，這一轟也幫助道奇取得4比0領先。

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這是大谷生涯第6次單季20轟，正式超越松井秀喜（生涯5次20轟），成為日本歷史上最多的紀錄保持人。

目前他以20轟穩居大聯盟本壘打排行榜第一，領先費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）與洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）2轟。本月（5月）至今他已擊出13支全壘打，火燙手感也讓他挑戰單季60轟的機會大增。

根據紀錄專家藍斯（Sarah Langs）提供的數據，大谷翔平在本季前55場比賽中已敲出20支全壘打，與貝林傑（Cody Bellinger）在2019年球季並列道奇隊史第2高，隊史最高紀錄則是1951年由霍奇斯（Gil Hodges）創下的21轟。此外，大谷單月13轟的成績也並列隊史第3多，僅次於蓋雷羅（Pedro Guerrero，1985年6月15轟）與史耐德（Duke Snider，1953年8月15轟）。