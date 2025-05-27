20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

▲ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒北海道日本火腿隊27日在福岡對戰軟銀，由台灣投手孫易磊在9局登板完成救援，拿下職業生涯首場救援成功，展現「台灣至寶」的潛力與價值，同時寫下球團史上最年輕救援成功紀錄。

賽後，孫易磊登上英雄訪問台，被問到是否覺得進展太快，他謙虛表示：「我不覺得太快，是按照自己的節奏好好去投球。」

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火腿總教練新庄剛志也分享將救援任務交給孫易磊的內幕。他笑說：「這是投手教練越來越傾向我派系的證明，九局是我建議讓易磊上場的（笑）。他的膽識越來越強了。」

新庄指出，透過讓年輕球員承擔重任，不僅能培養新星、加深球隊戰力，也為團隊注入贏球動能，「田中今天可能也想投，但這是團隊進步的一部分。」

雖然新庄笑稱自己對孫易磊9局登板前的備戰方式感到擔憂，但他補充說：「他從七局下就開始熱身，我還問他『你還好嗎？』因為他過去都是先發為主，但我想這樣很好，按自己的節奏來。」

孫易磊以20歲3個月之齡拿下首場救援，寫下火腿隊史最年輕救援成功紀錄，超越2018年堀瑞輝20歲5個月的紀錄。若以洋將標準來看，他則是繼2005年陳偉殷之後、第二年輕的外籍救援成功者。陳偉殷的首場救援發生於2005年8月7日對橫濱隊。