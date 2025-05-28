湖人拿「鄉村Kobe」換中鋒？經紀人警告：你們不知他會變多強

Next year is going to be a show. People really have no idea what’s to come. Keep putting him in trade rumors for second string centers. @TheRealReggieB https://t.co/Q6ROei9DNi — Aaron Reilly (@AMRAgency) May 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人今年季後賽止步首輪，休賽季重整陣容勢在必行，近來傳出球團有意出手補強內線戰力，後場主力「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）被點名是潛在的交易籌碼，對此他的經紀人雷利（Aaron Reilly）發出警告，「大家根本不知道他接下來會變多強」。

曾3度獲頒最佳第六人的退役球星威廉斯（Lou Williams），日前公開建議湖人，既然已透過交易補進「金童」唐西奇（Luka Doncic），球隊「其實不太需要里夫斯」，應該考慮用他換來一名優質中鋒，進一步補強禁區，這番話引起熱議，里夫斯的支持者與經紀人雷利明確表態反對。

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▲里夫斯的經紀人雷利霸氣發聲，「你們根本不知道他會變多強。」（圖／達志影像／美聯社）

雷利發文直言，人們根本不知道里夫斯下個賽季會變得多強，「明年會是一場好戲。大家根本不知道接下來會發生什麼事，繼續拿他去換什麼替補中鋒的交易傳聞吧。」

里夫斯本季打出生涯代表作，繳出場均20.2分、5.8助攻、1.1抄截，3項皆為生涯新高，每年數據都穩定成長，續航潛力驚人。他的合約也被公認是聯盟中的「超值」合約之一，2025-26賽季薪資不到1400萬美元。

▲里夫斯本季打出生涯年，成為湖人後場主力。（圖／達志影像／美聯社）

儘管湖人確實需要補強禁區，內線被灰狼打爆是不爭事實，不過洛城媒體《LakersDaily》分析，以里夫斯、唐西奇與詹姆斯（LeBron James）組成的3核心應該不會變動，重點在於如何補齊正確的角色球員與輪替深度。

若能補進一位穩定的先發中鋒，再加上幾筆邊緣補強操作，湖人仍有望在下季重返冠軍行列。至於球隊是否真的願意大動陣容，就看管理層今夏是否敢於果斷出手。里夫斯究竟是重建拼圖還是交易籌碼，將成為休賽季的最大看點之一。

▲前最佳第6人威廉斯直言，湖人已有唐西奇（左），其實不太需要里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）