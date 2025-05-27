國一張瀞云強心臟後援率五股晉級　國中軟式女棒8強出爐

▲五股國中國一張瀞云頂住壓力守勝。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

新北市五股國中在今天（27日）國中軟式聯賽女子組的關鍵晉級戰中，展現強大韌性，以7比5擊敗苗栗縣通霄國中，成功以分組第二名挺進8強。國一投手張瀞云在壓力下穩健後援，成為球隊致勝關鍵。

比賽一開始，五股國中在第2局及第4局各得1分，取得領先。然而，先發投手張愷芯在第5局上半出現連續保送，讓通霄國中趁勢追平比分。通霄的張惟晞更敲出二壘安打，一棒清壘，將比分逆轉為5比2。

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面對落後局面，五股國中在第5局下半迅速反擊。通霄投手接連失誤及保送，五股的陳冠伶敲出安打追回1分，隨後丁于捷補上一記2分打點安打，五股成功反超比分至7比5。

第6局上半，五股的國二投手張愷芯因保送退場，國一投手張瀞云接替登板。她穩健投球，後援2局無安打無失分，成功守住勝利。總教練施宛婷賽後讚賞張瀞云的表現：「通霄實力很強，張瀞云才國一，能在這種場面下頂住壓力不容易。她國小時曾打過社區棒球，投球速度不錯，求勝心強，這場比賽也幫助她提升穩定性。」

張瀞云自新北市大崁國小開始接觸棒球，並曾練習田徑。她表示，這次比賽是她首次以投手身份登板，「當投手很好玩，很開心也很興奮，當下只想著投準就好。」

五股國中轉練棒球僅一週多，總教練施宛婷透露，棒壘球規則不同，特別情商在台中市北勢國中擔任教練的弟弟施冠勛協助，針對牽制及離壘技巧進行加強。她表示，今年球隊陣容年輕，包括國二生5人及國一生7人，目標是先打進8強。

隨著今天比賽結束，國中軟式聯賽女子組8強名單全數出爐，分別為桃園市南崁國中、台南市仁德國中、台中市東山高中（國中部）、南投縣埔里國中、台北市雙園國中、台北市北投國中、新北市福營國中，以及新北市五股國中。