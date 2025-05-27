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獅暫無引進新洋投計畫！梅賽斯將回輪值　二軍還有第5號待命

▲統一獅隊洋將梅賽斯。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊洋將梅賽斯。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／新北報導

統一獅洋投布雷克上一場出賽對中信兄弟投6局失2分吞敗，連4場有掉分狀況，較為不穩。不過獅隊暫無太大調動，明天仍派布雷克先發對戰富邦悍將，梅賽斯也會在本周回到輪值。

布雷克開季至今先發8場，其中4月17日對悍將投出完封勝，但近4場都有失分，包括4月30日對味全龍、17日交手台鋼雄鷹，分別失掉6分、5分，已經超過1個月沒勝投，目前2勝4敗，防禦率3.42。

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對於洋將佈局，在上半季爭冠期間是否會持續觀察新人選，總教練林岳平今賽前表示，戰無此計畫，「目前是沒有這個方向，主要是二軍還有一個備案，如果現況有個萬一，或是一些不可控的因素，起碼還有一個人在準備，對於是否要啟動尋找新人選，現在沒有這種方向。」

餅總強調，球隊現階段有第5號在待命，一軍目前看起來也是穩定狀態，原則上不會有太大變動。

獅隊第5號洋將為衛蘭德，本季尚未上到一軍，在二軍已經出賽8場，戰績2勝3敗，防禦率僅2.88。

另一洋投梅賽斯5月15日對樂天桃猿先發6局失4分吞敗，隨後下二軍調整；24日在二軍對台鋼雄鷹先發，主投5局被敲6安包括1轟失掉3分。餅總表示，梅賽斯預計本周就會回到輪值，屆時誰下二軍，目前尚未決定。
 

關鍵字： 統一獅洋將布雷克梅賽斯衛蘭德

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