江坤宇太可愛讓陳傑憲也想投　挑戰人氣王喊話粉絲：看你們了！

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／新北報導

中華職棒（CPBL）明星賽票選火熱展開，備受矚目的「台灣隊長」陳傑憲笑談自己是否有機會拿下人氣王。他坦言，雖然不強求，但對票選結果「當然會期待一下」，並感謝因12強國際賽而入坑的粉絲支持，更在訪問中幽默自嘲，「如果我還不是人氣王的話，好像也不過如此而已！」

經歷12強、經典賽資格賽等國際賽洗禮，陳傑憲的人氣明顯上升。談到「台灣隊長」這個頭銜對票選的影響，他謙虛地表示，「我是台灣隊長，我不是中職隊長，其實沒有啦，我沒有想太多。」不過他也坦承，雖然很多非棒球迷都認識他，但他好奇這些人會不會真的投票給他。

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12強賽後湧入許多新球迷，陳傑憲觀察到社群媒體上有不少粉絲呼籲新入坑的球迷要記得投票。「我覺得滿有趣的，如果要我自己催票，我可能比較還好，因為我覺得每年大概就這樣，但我確實期待今年票數會不會比去年還要好。」

陳傑憲也會擔心，如果票數不如預期怎麼辦？他笑說，「今年沒有很高票的話，這一切都是虛的，票才是實的，沒有啦，我沒有情緒勒索喔！」

目前陳傑憲人氣排名第二，他毫不猶豫地猜出第一名是江坤宇。他也盛讚，「現在中職裡要找到像他長得那麼可愛、球場上又反差，就是他在球場上實力很好，守備、攻擊都不錯，私下又很可愛，也很親民，也不會給人家什麼架子。」

談到江坤宇，陳傑憲都忍不住掉入小可愛的魅力，甚至表示「如果我自己有票的話，也會投給他！」隨後突然意識到自己好像在幫對手拉票，連忙補充，「但他是游擊，我是外野不一樣啦。」

▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

「總之我很期待今年的票數！」陳傑憲指出，從統一獅黃甘霖教練之後，隊中再無人奪下人氣王，「如果我能成為他之後第2人，我會很開心。」

在訪問中，記者提到自己登錄帳號投票給自己，陳傑憲恍然大悟，「對耶，我一天就4票，10天就40票，難怪我以往票數那麼低，就是沒自己投自己啊！」

不過陳傑憲也笑說，明星賽本質是娛樂，「其實這一年當中我們都是對立狀態，只有這兩天可以很放鬆、沒有壓力打球，很開心、很享受。」他也期待今年的明星賽能像去年一樣精彩，甚至更加歡樂有趣。

最後，陳傑憲向球迷喊話，「如果我是你們心目中的人氣王，就看你們了，請愛我的球迷按時投票。」並感謝球迷一直以來的認真拉票。