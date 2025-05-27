聯盟更正紀錄：台鋼雙盜成立　蔣少宏阻殺率破5成仍搶眼

▲ 蔣少宏 。（圖／味全龍提供）



記者王真魚／綜合報導

中華職棒聯盟今日公布最新記錄更正公告，針對5月23日（星期五）例行賽第115場台鋼雄鷹與味全龍之戰，台鋼於8局上由魔鷹打席期間，跑壘員紀慶然與林家鋐進行跑壘時的紀錄爭議，經台鋼雄鷹提出申請重新審視後，聯盟依據相關規則進行判定，確認兩人該次為雙盜壘成功。

記錄調整內容如下：

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球隊 球員 更改後記錄 台鋼雄鷹 紀慶然 盜壘成功 1 次 台鋼雄鷹 林家鋐 盜壘成功 1 次 味全龍 蔣少宏 被盜壘 1 次

根據《記錄特別規則》中針對盜壘成功之定義，在符合以下情形時，若守備方未積極應對跑壘行為，則該進壘應被視為「野手選擇」而非盜壘成功：

當比賽於第4至第6局分差達10分以上，或第7局起分差達7分以上時，若守方未進行任何明顯守備行為，則不記錄為盜壘成功。

競技組說明指出，經重播畫面確認，當時味全內野手劉基鴻的初始位置接近游擊區，並在紀慶然嘗試前進三壘時有明顯朝三壘方向移動的守備反應。因此，在「趁傳進壘」的三項判定要件中，並未符合第三項「內野手無進壘補位」的條件，因此該進壘不構成野手選擇，而應記錄為盜壘成功。

根據比賽影像與情況，守備方有進行防守反應，未完全符合「野手選擇」的條件，因此聯盟最終判定兩名跑者為盜壘成功，據此更正原始記錄。

在紀錄更正前，蔣少宏以高達6成的阻殺率。儘管此次更改使被盜壘次數增加1次，但整體影響不大——截至目前為止，對手共發動21次盜壘，他成功抓下其中12次，阻殺率仍維持在0.571，僅次於統一獅林岱安0.636，不過林岱安被發動盜壘次數僅11次（抓到7次），兩人在樣本數上存在明顯差距。