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道奇新秀柯敬賢選球眼大開3保送　紅人林盛恩連3戰安打加碼首盜

▲▼2024U18亞青中華隊柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇新秀柯敬賢27日（台灣時間）在新人聯盟單場選到3保送；紅人林盛恩連3戰敲安，加碼本季首盜。

道奇新人聯盟與小熊交手，柯敬賢擔任先發第4棒鎮守左外野，第一打席遭到三振，4局上第二打席修正選球，選到保送上壘，但下一棒擊出雙殺打，無緣再推進壘包。6局上柯敬賢再選保送，這次隊友延續攻勢，讓他跑回1分，此局追近至4比7。

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柯敬賢7局上第四打席擊出飛球出局，9局上最後一打席也選到保送，一度攻佔到三壘，不過最後隊友反撲失敗，以6比8不敵小熊。柯敬賢2打數無安打，打擊率微幅降至.392，選到3次保送、跑回1分，OPS為1.147。

紅人新人聯盟林盛恩在對戰運動家時，擔任先發第2棒指定打擊，1局上首打席選到保送上壘，隨即快腿盜上二壘，收下本季首盜，但最終留下殘壘。3局上他擔任首名打者遭到三振，4局上擊出滾地球出局，7局上擊出滾地球貢獻1打點。

紅人與運動家激戰至8局結束仍以4比4平手，林盛恩9局上率先敲安發動攻勢，隨後靠對方投手傳球失誤跑回超前分。最終紅人以7比4獲勝。林盛恩4打數1安打，貢獻1打點、1得分，三振、保送各1次，盜壘1次，打擊率為.174。

關鍵字： 新秀柯敬賢林盛恩紅人保送

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