法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

世界排名第66的德國黑馬奧特麥爾(Daniel Altmaier)在法國網球公開賽首輪中爆出目前本屆賽事最大冷門,奧特麥爾拚戰2小時41分鐘後,成功以7比5、3比6、6比3、6比1擊敗世界排名第4的美國名將弗里茲(Taylor Fritz),收下個人生涯第5場對Top10球員的勝利,晉級次輪。

面對巡迴賽中最頂尖的選手之一,奧特邁爾開賽就以一連串猛烈的底線抽球應對對手的強勢擊球,第4盤奧特麥爾以重砲正拍連續突破弗里茲的防線,取得雙破發優勢,最後用一記內角正拍致勝球終結比賽,拿下勝利。

「這真的很特別,這幾週我為了建立自信付出了很多努力,為這樣的比賽做好了準備,我覺得我現在準備好面對任何對手,很開心拿下這場勝利,也非常喜歡今天的表現,」奧特麥爾賽後激動表示。

根據Infosys Stats統計指出,奧特邁爾本戰打出44記致勝分,他曾於 2020年打進法網第4輪,次輪奧特麥爾將對戰捷克好手科普里瓦(Vit Kopriva)。

「我盡量讓自己保持謙遜,每位網球員都做出許多難以置信的犧牲,我有遠大的目標,想要在這項運動中成就一番事業,而我正朝這方向努力,所以我必須贏得比賽,」奧特麥爾接著補充。

