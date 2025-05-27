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法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

▲奧特麥爾（Daniel Altmaier）擊敗世界第4的美國名將弗里茲（Taylor Fritz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧特麥爾（Daniel Altmaier）擊敗世界第4的美國名將弗里茲（Taylor Fritz）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

世界排名第66的德國黑馬奧特麥爾（Daniel Altmaier）在法國網球公開賽首輪中爆出目前本屆賽事最大冷門，奧特麥爾拚戰2小時41分鐘後，成功以7比5、3比6、6比3、6比1擊敗世界排名第4的美國名將弗里茲（Taylor Fritz），收下個人生涯第5場對Top10球員的勝利，晉級次輪。

面對巡迴賽中最頂尖的選手之一，奧特邁爾開賽就以一連串猛烈的底線抽球應對對手的強勢擊球，第4盤奧特麥爾以重砲正拍連續突破弗里茲的防線，取得雙破發優勢，最後用一記內角正拍致勝球終結比賽，拿下勝利。

「這真的很特別，這幾週我為了建立自信付出了很多努力，為這樣的比賽做好了準備，我覺得我現在準備好面對任何對手，很開心拿下這場勝利，也非常喜歡今天的表現，」奧特麥爾賽後激動表示。

根據Infosys Stats統計指出，奧特邁爾本戰打出44記致勝分，他曾於 2020年打進法網第4輪，次輪奧特麥爾將對戰捷克好手科普里瓦（Vit Kopriva）。

「我盡量讓自己保持謙遜，每位網球員都做出許多難以置信的犧牲，我有遠大的目標，想要在這項運動中成就一番事業，而我正朝這方向努力，所以我必須贏得比賽，」奧特麥爾接著補充。

另一方面，這場輸球是弗里茲自2018年以來，首次在法網首輪出局，也是他自2019年美網以後，第2次在大滿貫首輪落敗；弗里茲曾於去年美網寫下紀錄闖進決賽，成為繼2006年羅迪克（Andy Roddick）之後首位進軍決賽的美國男將。

「從羅馬到日內瓦再到這裡，我覺得我的移動能力非常差，我不知道發生了什麼事，我滑步常常失去平衡、時機掌握錯誤，經常被對手晃過、滑倒，」弗里茲賽後無奈提及。

「我覺得我整體打得還可以，只是在很多關鍵分上打得很糟糕，」弗里茲接著說，「當我面臨破發點，或者有機會破發時，例如0比30、15比30、30比30、破發點時，我不知道發生什麼事，總是打出最糟糕的一分。」

關鍵字： ATP法網奧特邁爾弗里茲

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