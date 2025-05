力挽狂瀾逆轉雙破發落後　球王辛納直落三晉級法網次輪

▲義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國網球公開賽首輪,義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)激戰2小時15分鐘後,成功以6比4、6比3、7比5直落三擊敗地主好手林德克內赫(Arthur Rinderknech);辛納將大滿貫連勝紀錄推進至15連勝,風光晉級次輪。

#RolandGarros R1#Sinner defeats #Rinderknech ???????? 6-4 6-3 7-5



Great recovery in the 3rd set down 0-4*



An good debut in Paris against an opponent that could have been tricky.



R2 vs. #Gasquet ????????



Forza #JanTheFox CCLXXVI pic.twitter.com/AS9cwWs6VL