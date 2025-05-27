力挽狂瀾逆轉雙破發落後　球王辛納直落三晉級法網次輪

▲義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽首輪，義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）激戰2小時15分鐘後，成功以6比4、6比3、7比5直落三擊敗地主好手林德克內赫（Arthur Rinderknech）；辛納將大滿貫連勝紀錄推進至15連勝，風光晉級次輪。

#RolandGarros R1#Sinner defeats #Rinderknech ???????? 6-4 6-3 7-5



Great recovery in the 3rd set down 0-4*



An good debut in Paris against an opponent that could have been tricky.



R2 vs. #Gasquet ????????



Forza #JanTheFox CCLXXVI pic.twitter.com/AS9cwWs6VL [廣告]請繼續往下閱讀... May 26, 2025

開賽辛納擋住林德克內赫十足侵略性的打法，在盤中成功破發後拿下首盤，隨後他逐漸掌握比賽節奏，第二盤也沒耗費太多體力，趁勝追擊的以6比3再度拿下。

比賽進行到第三盤時地主好手林德克內赫突然發威，趁著辛納狀態短暫下滑時破帶保的連下4局取得4比0遙遙領先，並持續主動進攻；這段時間林德克內赫全力調動主場氣氛，不斷與觀眾擊掌，還在多次精彩好球後贏得滿堂喝彩。

ARTHUR RINDERKNECH WENT FOR THE NO LOOK SHOWTIME



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就在全場觀眾以為比賽即將進入第4盤時，辛納卻在此刻突然回神，辛納在最後8局中豪奪7局，耗時2小時15分鐘後終結比賽；根據Infosys統計，辛納全場8個破發機會中拿下7個，其中第3盤更是3破3，也讓全場法國球迷乘興而來，敗興而歸。

「大滿貫的首輪從來都不好打，所以我很滿意自己在第3盤的應對，」辛納賽後在場上訪問時說道，「能夠直落三盤晉級對我意義重大，我和他已經交手過幾次，彼此非常了解，他是一位非常出色的選手。」

Jannik Sinner taking a closer look at the Nadal plaque #RolandGarros pic.twitter.com/Xh2UJG1Vav — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2025

這場勝利讓辛納在與林德克內赫的對戰紀錄中取得3勝1敗的優勢，辛納下一輪將對上另一位法國好手、前世界第7的加斯奎特（Richard Gasquet）。

「沒有比這更棒的了，我很高興能處在這個位置，」辛納接著說，「我知道他現在處於生涯的末段，他為網壇、也為你們奉獻了很多，他是大家多年來一直觀看的球員，我自己也是，所以能與他同場競技，我感到非常開心，希望我們能打出一場精彩的比賽，這才是最重要的。」