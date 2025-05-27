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山本由伸奪第6勝助道奇止敗　大谷翔平連兩戰開轟重返全壘打王

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇27日（台灣時間）迎戰守護者，山本由伸繳出優質先發內容，投滿6局失2分，奪下本季第6勝。大谷翔平首打席首球就開轟，為同鄉隊友提供火力援護，率隊以6比2獲勝，中止近期2連敗。

大谷翔平首局首打席轟出本季第19轟，奪回全壘打王寶座，率領道奇取得領先。帕黑斯（Andy Pages）2局上掃出適時安打，追加1分，道奇以2比0領先。

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山本由伸在投出保送並被敲出安打後，遭滾地球攻下1分。大谷翔平第二打席遭到三振，第三打席於5局上選到保送，率先上壘。弗里曼（Freddie Freeman）也獲得保送，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出適時安打送回大谷，隨後蒙西（Max Muncy）擊出高飛犧牲打，將比數擴大至4比1。

道奇6局上再度發動攻勢，康佛托（Michael Conforto）保送，金慧成藉由野手選擇上壘，大谷翔平獲得本場第二次保送，貝茲（Mookie Betts）適時安打再添1分，弗里曼也敲出安打再下一城，道奇以6比1大幅領先。史密斯（Will Smith）9局上開轟，敲出本季第5支全壘打。

山本由伸6局下遇到亂流，兩出局後遭到連續安打攻下1分。他投完6局後退場，用球數達88球，被敲3支安打，失2分，送出7次三振，防禦率1.97，排國聯第二位。

大谷翔平全場3打數1安打，另選到2次保送，跑回3分，吞1次三振，目前打擊率.295、OPS1.040。這是他本季第5度上演「連兩戰開轟」，生涯累計打點突破600分，僅次於鈴木一朗、松井秀喜，成為日本球員中第3人達成此里程碑。

關鍵字： 大谷翔平道奇守護者棒球日本球員

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