直落二晉級次輪　斯威雅蒂法網豪奪22連勝展開衛冕之路

▲前球后、法網衛冕冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國網球公開賽首輪,波蘭前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)在奮戰1小時24分鐘後,成功以6比3、6比3直落二擊敗世界排名42的斯洛伐克一姊斯拉姆柯娃(Rebecca Šramková);斯威雅蒂將自己法網連勝紀錄推進至22場,衛冕之路旗開得勝。

And some photos from the matchIga defeated her opponent 6-3 6-3 JAZDA!!! I LOVE this outfit, this lilac hat and details fits SOO GOOD pic.twitter.com/sPc0To1JbJ