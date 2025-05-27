直落二晉級次輪　斯威雅蒂法網豪奪22連勝展開衛冕之路

▲前球后、法網衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽首輪，波蘭前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）在奮戰1小時24分鐘後，成功以6比3、6比3直落二擊敗世界排名42的斯洛伐克一姊斯拉姆柯娃（Rebecca Šramková）；斯威雅蒂將自己法網連勝紀錄推進至22場，衛冕之路旗開得勝。

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本戰斯拉姆柯娃靈活運用削球與挑球戰術，讓兩盤比賽前半段十分膠著。首盤3比3後，斯威雅蒂提升進攻火力，透過連串致勝球壓迫斯拉姆柯娃，隨後靠著一記漂亮的反拍直線贏得破發點，收下第一盤。

次盤斯威雅蒂在1比3落後時重整旗鼓，一口氣連贏10分展現在紅土場上的統治力，最終斯威雅蒂連下5局逆轉奪下第2盤，晉級次輪。

次輪斯威雅蒂的對手將是2021年美網冠軍拉杜卡努（Emma Raducanu），拉杜卡努首輪在8號球場經歷一場2小時44分鐘的激戰，以7比5、4比6、6比3力克中國選手王欣瑜。

今年一月的澳網第三輪中，斯威雅蒂曾以6比0、6比1輕取拉杜卡努，全場僅用時1小時10分鐘；她目前在與拉杜卡努的四次交手中未失一盤保持全勝，不過賽後斯威雅蒂表示，自己並沒有去想澳網那場比賽。

「說真的，我並沒有去想澳網那場比賽，」斯威雅蒂表示，「我想到的是我們在斯圖加特那場，我記得我們還有另一場在紅土的對戰，但我不太確定，我記性不太好，但我不會從那些比賽汲取太多，只會記得經驗和了解她的打法。」

「不過墨爾本和法網是完全不同的場地、不同的故事，我會照紅土比賽的方式來進行戰術準備，就是這樣，」斯威雅蒂說。

Iga Swiatek and Emma Raducanu will face each other next at Roland Garros.



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拉杜卡努方面則表示，她將以「沒什麼可失去」的心態迎戰，「這對我來說是一場真正能測試和挑戰自己的比賽，」她提及，「特別是在紅土場，這是她最擅長的比賽與場地，她已經贏了這裡四次，這場比賽我可以盡情出手，因為我知道如果我只是推球，那我大概會被吃掉。」