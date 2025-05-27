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道奇資深工具人泰勒轉戰天使　首戰對洋基火速先發守中外野

▲▼ 泰勒（Chris Taylor）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒（Chris Taylor）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯天使隊27日（台灣時間）宣布，與剛離開道奇隊的工具人泰勒（Chris Taylor）簽下一紙1年76萬美元的合約。當天他就立即以「第8棒、中外野手」的身分，迎戰洋基隊並擔任先發。

泰勒於2014年在水手隊登上大聯盟，並在2016年球季中轉戰道奇，此後長期效力洛城藍軍。身為一位可守多個守位的萬能工具人，他成為球隊不可或缺的戰力支柱，並在2020年與2024年兩度隨隊奪得世界大賽冠軍。

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本季泰勒出賽28場，打擊率僅0.200，尚未擊出全壘打，僅貢獻2分打點。大聯盟生涯累積出賽1093場，繳出打擊率0.250、108轟、433分打點的成績單。原本他仍處於與道奇4年6000萬美元合約的最後一年，然而本月18日被球隊指定讓渡（DFA），正式離隊。

天使隊本季開局表現不俗，前10戰取得7勝3敗，然而一度陷入7連敗困境，截至5月中跌至美聯西區墊底。不過，自16日起連拿8連勝、為隊史近11年來首見，一度將戰績拉回五成，目前戰績為25勝27敗，在分區排名第4，落後榜首水手4場勝差。

關鍵字： 天使隊泰勒洛杉磯大聯盟球隊

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