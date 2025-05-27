陳柏毓海盜升3A首戰奪勝投　先發5局4K無失分最速150公里

▲陳柏毓。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜隊台灣投手陳柏毓於27日（台灣時間）升上3A，距離大聯盟更近一步，再度與鄭宗哲合體出賽，先發5局無失分，最終海盜3A以2比1獲勝，陳柏毓奪3A首勝。

陳柏毓今年在經典賽資格賽表現出色，本季2A首戰就曾三振選秀狀元巴札納（Travis Bazzana），展現良好開局。上一戰於21日在2A先發，主投5.2局，被敲3支安打失1分，可惜隊友火力未能支援，最終吞下敗投。

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陳柏毓本季從2A出發，累計8場出賽，合計投37.1局失20分，其中17分為自責分，防禦率4.10。儘管累計4敗、勝投尚未開張，仍獲得海盜青睞，展現球團對其未來潛力的肯定，升上3A。

陳柏毓升上3A首戰首局第一名打者霍爾（Adam Hall）即飆出三振，拿下3A首K。隨後雖被敲出安打，又投出保送，但隨後製造滾地球，靠鄭宗哲策動雙殺解危。

陳柏毓在2局上面對羅沙里歐（Eddie Rosario）時，投到2好1壞的情況下，第5球原本被主審判定為好球，打者隨即提出好球帶挑戰，結果改判為壞球。但陳柏毓沒有受到影響，隨即投出一顆變速球，引誘打者揮空三振，該局順利演出三上三下，累積第2次三振。

3局上他被敲出安打又投出觸身球保送，面對迪恩（Oliver Dunn）時，在1好2壞時再次遇到好壞球改判，最終讓對方擊出滾地球，由一壘手與鄭宗哲聯手完成本場第2次雙殺守備。4局上被攻佔一、三壘時，教練團喊暫停，鄭宗哲也上投手丘召開內野會議。隨後陳柏毓穩住局面，製造飛球化解危機。5局上順利演出三上三下，完成先發任務。

陳柏毓本場用71球完成5局投球，其中44球為好球，被敲3支安打、投出2次保送、送出4次三振，最快球速達93.4英里（約150公里）。退場時海盜3A以2比0領先。海盜3A一度在9局上被追回1分，尼古拉斯（Kyle Nicolas ）驚險守住勝利，助陳柏毓拿下3A首勝。鄭宗哲還在尋求好手感，3打數無安打，吞2次三振，打擊率.181，守備方面，此戰參與兩次雙殺表現不俗。