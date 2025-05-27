快訊／大谷翔平連2天炸裂19轟奪回全壘打王　生涯600打點日本第3人

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平於27日（台灣時間）在客場對戰守護者隊的比賽中擔任「第一棒、指定打擊」，首打席就炸裂連兩戰開轟，轟出美聯、國聯單獨領先的第19發全壘打，並達成日籍球員生涯第600分打點，成為繼鈴木一朗、松井秀喜後，第3位達標的日本球員。

根據日媒《Sponichi》報導紀錄，目前日本球員最多打點由鈴木一朗保持（780），其次為松井秀喜（760），大谷則排在第三名。這也是他本季第5次達成「連兩戰開轟」紀錄。

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面對守護者隊右投威廉斯（Gavin Williams），大谷一開賽就鎖定96.5英里（約155.3公里）的內角直球，毫不手軟將球轟向右外野。這顆全壘打擊球初速達115英里（約185公里）、飛行角度28度、距離378英尺（約115.2公尺），如子彈般射入觀眾席，震撼全場。

大谷在前一戰與千賀滉大的「日籍對決」中也開轟，那發飛入二樓看台的特大先發砲是他的第18轟，當時追平了洋基的賈吉（Aaron Judge）與費城人的舒瓦伯（Kyle Schwarber），如今則正式超車暫居大聯盟全壘打王。