台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

▲日本選手摔倒，網友分析為選錯鞋子。（圖／翻攝2025雙北世界壯年運動會YouTube ）



記者鄒鎮宇／綜合報導

世壯運田徑公路賽半馬25日展開，選手在下雨中完賽，半馬30+組別由黃毓軒為台灣奪下金牌。然而，有部分網友看影片稱黃毓軒撞倒日本選手，以及有媒體報導選手滿臉血等，事後都被網友踢爆為造假。

半馬30+組比賽開始後，由「跑步教練愛迪生」黃毓軒一路領先，日本選手緊追在後。沒想到，開跑17分鐘左右，日本選手在晶片區打滑摔倒，後續也被網友拍攝在一般路面滑倒重摔。因拍攝角度為平面，有網友誤會是選手發生碰撞才摔倒，甚至痛批黃「肇事逃逸」。

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對此，有網友在threads發文闢謠，強調當時黃毓軒的動作明顯是在閃躲，才看起來像肢體碰撞，只看片段會很容易誤會。最重要的是，日本選手選擇的跑鞋，鞋底為馬牌光頭胎，若在乾地的話抓地力會較好，但當天下雨反而造成反效果，認為是選手的選鞋判斷有誤才導致意外發生。

另外，有人留言看到日本選手「滿臉血坐在旁邊」，最後也被媒體報導。但事實是，日本選手摔倒兩次，仍以堅持完賽，到達終點後臉上沒有任何血跡。

針對謠言及抹黑，黃毓軒也在IG分享該則貼文表示，「謠言止於智者，不過因為意外事件，讓更多人關注或認識路跑運動，也是好事一樁啦」。

網友看完紛紛留言，「我只是覺得他的鞋子問題很大，這位教練老師還好厲害沒被他絆倒，大家跑過都知道雨天跑步的滑倒指數有多高啊」、「一群人拼命黑，黑了主辦單位現在連選手也要黑」、「Evo 1本身就雨天不適合啦，跟什麼磨損無關，大概是日本跑者只帶了一雙來，沒想到會下雨也來不及磨合新鞋子才穿的（個人猜測），鞋子問題不要無限上綱到感應墊還是老酥」、「必須推，一堆沒看直播的都在亂講」、「看起來日本跑者是穿evo1,那滑倒就不意外了」。