運動雲

>

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

▲▼世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉。（圖／翻攝2025雙北世界壯年運動會YouTube ）

▲日本選手摔倒，網友分析為選錯鞋子。（圖／翻攝2025雙北世界壯年運動會YouTube ）

記者鄒鎮宇／綜合報導

世壯運田徑公路賽半馬25日展開，選手在下雨中完賽，半馬30+組別由黃毓軒為台灣奪下金牌。然而，有部分網友看影片稱黃毓軒撞倒日本選手，以及有媒體報導選手滿臉血等，事後都被網友踢爆為造假。

半馬30+組比賽開始後，由「跑步教練愛迪生」黃毓軒一路領先，日本選手緊追在後。沒想到，開跑17分鐘左右，日本選手在晶片區打滑摔倒，後續也被網友拍攝在一般路面滑倒重摔。因拍攝角度為平面，有網友誤會是選手發生碰撞才摔倒，甚至痛批黃「肇事逃逸」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，有網友在threads發文闢謠，強調當時黃毓軒的動作明顯是在閃躲，才看起來像肢體碰撞，只看片段會很容易誤會。最重要的是，日本選手選擇的跑鞋，鞋底為馬牌光頭胎，若在乾地的話抓地力會較好，但當天下雨反而造成反效果，認為是選手的選鞋判斷有誤才導致意外發生。

另外，有人留言看到日本選手「滿臉血坐在旁邊」，最後也被媒體報導。但事實是，日本選手摔倒兩次，仍以堅持完賽，到達終點後臉上沒有任何血跡。

針對謠言及抹黑，黃毓軒也在IG分享該則貼文表示，「謠言止於智者，不過因為意外事件，讓更多人關注或認識路跑運動，也是好事一樁啦」。

網友看完紛紛留言，「我只是覺得他的鞋子問題很大，這位教練老師還好厲害沒被他絆倒，大家跑過都知道雨天跑步的滑倒指數有多高啊」、「一群人拼命黑，黑了主辦單位現在連選手也要黑」、「Evo 1本身就雨天不適合啦，跟什麼磨損無關，大概是日本跑者只帶了一雙來，沒想到會下雨也來不及磨合新鞋子才穿的（個人猜測），鞋子問題不要無限上綱到感應墊還是老酥」、「必須推，一堆沒看直播的都在亂講」、「看起來日本跑者是穿evo1,那滑倒就不意外了」。

在 Threads 查看
關鍵字： 選手爭議真相網友半馬

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／104歲「羽球老頑童」林友茂合體李洋　世壯運激戰奪勝

快訊／104歲「羽球老頑童」林友茂合體李洋　世壯運激戰奪勝

快訊／大谷首局砲轟千賀滉大　追上法官並列全壘打王

快訊／大谷首局砲轟千賀滉大　追上法官並列全壘打王

中職明星賽7月19、20日再戰大巨蛋　曾豪駒領軍對決平野惠一

中職明星賽7月19、20日再戰大巨蛋　曾豪駒領軍對決平野惠一

快訊／尼克東冠G3上演20分大逆轉！唐斯末節發威拒絕被溜馬聽牌

快訊／尼克東冠G3上演20分大逆轉！唐斯末節發威拒絕被溜馬聽牌

後勁「必勝保證」很聰明　洪總看魔鷹抗議：捕手已經站起來

後勁「必勝保證」很聰明　洪總看魔鷹抗議：捕手已經站起來

「台灣怪力男」李灝宇開轟　林昱珉1.2局挨打丟3分

「台灣怪力男」李灝宇開轟　林昱珉1.2局挨打丟3分

張奕知道投球問題　富邦教練團安排轉回中繼角色

張奕知道投球問題　富邦教練團安排轉回中繼角色

大谷翔平傷後首度Live BP飆156　道奇教頭：看起來很棒

大谷翔平傷後首度Live BP飆156　道奇教頭：看起來很棒

快訊／雲豹淘汰！高錦瑋哭了　顏行書承諾將找更多幫手

快訊／雲豹淘汰！高錦瑋哭了　顏行書承諾將找更多幫手

兄弟引進Trajekt Arc發球機　提升團隊戰力目標連霸

兄弟引進Trajekt Arc發球機　提升團隊戰力目標連霸

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

熱門新聞

快訊／104歲「羽球老頑童」林友茂合體李洋　世壯運激戰奪勝

快訊／大谷首局砲轟千賀滉大　追上法官並列全壘打王

中職明星賽7月19、20日再戰大巨蛋　曾豪駒領軍對決平野惠一

快訊／尼克東冠G3上演20分大逆轉！唐斯末節發威拒絕被溜馬聽牌

後勁「必勝保證」很聰明　洪總看魔鷹抗議：捕手已經站起來

「台灣怪力男」李灝宇開轟　林昱珉1.2局挨打丟3分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1104歲林友茂合體李洋　世壯運秀球技

2大谷首局砲轟千賀滉大　18轟追上法官

3中職明星賽　曾豪駒領軍對平野

4尼克東冠G3上演20分大逆轉！

5後勁「必勝保證」很聰明　洪總看魔鷹抗議

最新新聞

1世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

2柯爾理解庫明加想離開勇士

3埔里國中陳雅萱完投領軍晉級8強

4李權恩3打點　北市關鍵戰對決高雄

5打火猛男　世壯運龍舟熱血傳承

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

跨季15連勝沒特殊迷信　後勁想挑戰「嘟嘟障礙」

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

PLG職籃「水瓶砸球場」　林之晨10日深夜發文道歉

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366