溜馬遭20分逆轉陷G3魔咒！主帥曝崩盤主因　前場大將傷勢引關注

▲溜馬前場大將內史密斯扭傷腳踝。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

溜馬在東區冠軍賽客場2連勝,G3回到主場卻浪費20分領先,錯失絕佳的聽牌機會,對此主帥卡萊爾(Rick Carlisle)點出崩盤的主因,「第3節結尾與第4節開局未能穩住」,他也談到G1末節連砍6顆三分的前場主力內史密斯(Aaron Nesmith)此役扭傷腳踝後的狀況。

溜馬G3上半場一度拉開20分領先,尼克一哥布朗森(Jalen Brunson)又陷入犯規麻煩,局勢看起來「一面倒」,未料末節風雲變色,印第安納成為紐約大軍本季第3度上演20分大逆轉的「苦主」。賽後溜馬主帥卡萊爾表示,「我們第3節結尾沒守好,第4節開局又打得不夠好,讓比賽變成拉鋸戰……我們在執行面做得不夠。」

▲溜馬G3從領先20分慘遭逆轉,主帥卡萊爾坦言第3節沒守好成關鍵敗因。(圖/達志影像/美聯社)

溜馬在取得20分領先後明顯鬆懈,讓尼克在上半場結束前將差距縮小至13分,錯失一舉終結比賽的機會。卡萊爾也被質疑「過度使用」布萊德利(Tony Bradley)與馬圖林(Bennedict Mathurin)等替補球員,其中馬圖林整個系列賽表現都很低迷。

Aaron Nesmith looks like he has a lateral ankle sprain on this play right here



This could be SIGNIFICANT in Game 3 pic.twitter.com/io8IqgUzKh