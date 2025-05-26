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溜馬遭20分逆轉陷G3魔咒！主帥曝崩盤主因　前場大將傷勢引關注

▲▼溜馬主帥卡萊爾、內史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬前場大將內史密斯扭傷腳踝。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬在東區冠軍賽客場2連勝，G3回到主場卻浪費20分領先，錯失絕佳的聽牌機會，對此主帥卡萊爾（Rick Carlisle）點出崩盤的主因，「第3節結尾與第4節開局未能穩住」，他也談到G1末節連砍6顆三分的前場主力內史密斯（Aaron Nesmith）此役扭傷腳踝後的狀況。

溜馬G3上半場一度拉開20分領先，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）又陷入犯規麻煩，局勢看起來「一面倒」，未料末節風雲變色，印第安納成為紐約大軍本季第3度上演20分大逆轉的「苦主」。賽後溜馬主帥卡萊爾表示，「我們第3節結尾沒守好，第4節開局又打得不夠好，讓比賽變成拉鋸戰……我們在執行面做得不夠。」

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▲▼溜馬主帥卡萊爾、內史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬G3從領先20分慘遭逆轉，主帥卡萊爾坦言第3節沒守好成關鍵敗因。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬在取得20分領先後明顯鬆懈，讓尼克在上半場結束前將差距縮小至13分，錯失一舉終結比賽的機會。卡萊爾也被質疑「過度使用」布萊德利（Tony Bradley）與馬圖林（Bennedict Mathurin）等替補球員，其中馬圖林整個系列賽表現都很低迷。

此外，在G1末節連飆6顆三分並打出優異防守的前場大將內史密斯，這一戰出現傷情，他在第3節傳球時不慎扭傷右腳踝退場，之後雖在比賽剩7分鐘時重返賽場，但出賽26分鐘僅拿下8分、7籃板，明顯受到傷勢影響。

卡萊爾透露，「他的腳踝被重新包紮，在後場時他盡量保持活動。我們決定不要讓他休太久，讓他趕緊回到場上，以免身體僵住。」踝傷是否會對內史密斯後續的出賽造成影響，引起關注，對溜馬來說也是個隱憂。

值得一提的是，溜馬今年季後賽至今尚未贏過任何一場G3，首輪對公鹿、次輪對騎士都在2比0領先情況下輸掉第3戰，來到東區冠軍賽依舊沒能突破此「罩門」，還是在大幅領先的情況下被逆轉，讓這場敗仗格外刺痛。

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Rick CarlisleAaron NesmithTyrese Haliburton東區冠軍賽

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