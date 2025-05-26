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尼克主帥變了？關鍵時刻終於用板凳　唐斯助隊奪勝感謝天上媽媽

記者游郁香／綜合報導

尼克在東區冠軍賽G3上演20分大逆轉扳回一勝，堅持用先發5人組的主帥席波杜（Tom Thibodeau）不僅變陣，更首次在關鍵時刻啟用板凳，收到了成效。賽後「惡漢」巴克利（Charles Barkley）故意詢問一哥布朗森（Jalen Brunson）此事，這位「紐約之王」幽默回應，「我原本有個超棒的回應，但我還是先不說好了。」

▲▼尼克替補麥克布萊德（中）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克替補麥克布萊德（中）。（圖／達志影像／美聯社）

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在尼克於主場2連敗後，《CBS 體育》曾指出，主帥席波杜過度迷信先發5人組，布朗森、哈特（Josh Hart）、布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）與唐斯（Karl-Anthony Towns），這套陣容在季後賽的效果卻是最差的，若席波杜執意不改變，紐約恐就此無緣總冠軍賽。

▲▼溜馬哈利伯頓；尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克一哥布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

不過席波杜G3進行變陣，由長人羅賓森（Mitchell Robinson）頂替哈特（Josh Hart）先發，並且在關鍵時刻啟用了板凳群，最終球隊完成了20分逆轉。改從替補打起的哈特今（26）日上場34分鐘繳出8分、10籃板、4助攻；麥克布萊德（Miles McBride）打了15分鐘貢獻9分；沙米特（Landry Shamet）出賽11分鐘展現強悍防守；萊特（Delon Wright）出戰13分鐘有2分、1抄截。

▲▼尼克主帥席波杜。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克主帥席波杜首次在關鍵時刻信任板凳。（圖／達志影像／美聯社）

巴克利訪問尼克一哥布朗森時忍不住吐槽，「Jalen，Thibs到底是怎麼回事？今晚技術上是你們的板凳贏的耶……你得承認，這有點詭異吧。」

布朗森笑回，「喔，我原本有個超棒的回應，但我還是先不說好了。」他也提到，「這是一場充滿情緒的比賽，也是一場很漫長的比賽。你很容易情緒崩潰，但也可以選擇用正確的方式回應。」末節飆出20分的大功臣唐斯聽完說，「『情緒崩潰』這個說法，我喜歡。」

唐斯第4節獨攬20分、全場攻下24分、15籃板，他把這場重要的勝利獻給天上的母親，「在多明尼加的母親節這天，向所有多明尼加人致敬，也向我媽媽致上最高的敬意。」他的母親賈桂琳（Jacqueline Cruz）2020年因新冠併發症病逝，享年59歲。

關鍵字： 籃球NBA紐約尼克Karl-Anthony TownsTom ThibodeauJosh Hart東區冠軍賽

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