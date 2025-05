尼克主帥變了？關鍵時刻終於用板凳　唐斯助隊奪勝感謝天上媽媽

THIBS USED A BENCH: For the first time all season, Knicks head coach Tom Thibodeau trusted his bench in crucial moments & they helped lead a 20-point, Game 3 comeback ???? Josh Hart: 8 PTS, 10 REB, 4 AST, 34 MIN Miles McBride: 9 PTS, 15 MIN Landry Shamet: 3 PTS, lock down defense,… pic.twitter.com/9joToTd2jG

記者游郁香/綜合報導

尼克在東區冠軍賽G3上演20分大逆轉扳回一勝,堅持用先發5人組的主帥席波杜(Tom Thibodeau)不僅變陣,更首次在關鍵時刻啟用板凳,收到了成效。賽後「惡漢」巴克利(Charles Barkley)故意詢問一哥布朗森(Jalen Brunson)此事,這位「紐約之王」幽默回應,「我原本有個超棒的回應,但我還是先不說好了。」

▲尼克替補麥克布萊德(中)。(圖/達志影像/美聯社)

在尼克於主場2連敗後,《CBS 體育》曾指出,主帥席波杜過度迷信先發5人組,布朗森、哈特(Josh Hart)、布里吉斯(Mikal Bridges)、阿努諾比(OG Anunoby)與唐斯(Karl-Anthony Towns),這套陣容在季後賽的效果卻是最差的,若席波杜執意不改變,紐約恐就此無緣總冠軍賽。

▲尼克一哥布朗森。(圖/達志影像/美聯社)

不過席波杜G3進行變陣,由長人羅賓森(Mitchell Robinson)頂替哈特(Josh Hart)先發,並且在關鍵時刻啟用了板凳群,最終球隊完成了20分逆轉。改從替補打起的哈特今(26)日上場34分鐘繳出8分、10籃板、4助攻;麥克布萊德(Miles McBride)打了15分鐘貢獻9分;沙米特(Landry Shamet)出賽11分鐘展現強悍防守;萊特(Delon Wright)出戰13分鐘有2分、1抄截。

▲尼克主帥席波杜首次在關鍵時刻信任板凳。(圖/達志影像/美聯社)

巴克利訪問尼克一哥布朗森時忍不住吐槽,「Jalen,Thibs到底是怎麼回事?今晚技術上是你們的板凳贏的耶……你得承認,這有點詭異吧。」

布朗森笑回,「喔,我原本有個超棒的回應,但我還是先不說好了。」他也提到,「這是一場充滿情緒的比賽,也是一場很漫長的比賽。你很容易情緒崩潰,但也可以選擇用正確的方式回應。」末節飆出20分的大功臣唐斯聽完說,「『情緒崩潰』這個說法,我喜歡。」

Karl-Anthony Towns gave a shoutout to his late mother, Jackie, on Dominican Mother’s Day, after he dropped 20 of his 24 Points in the 4th quarter of Game 3 ❤️????️



“Shoutout to Dominicans, man, on Dominican’s Mother’s Day. Shoutout to my momma.”



Towns’ mother passed away at 59… pic.twitter.com/rchf28rbnG