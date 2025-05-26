大谷翔平飆速156自己也嚇到！　曝實戰登板節奏規劃

▲大谷翔平實戰投打練習。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平26日（台灣時間）於賽前完成右肘手術後首度實戰打擊練習（Live BP），並透露復健進度順利，最快球速達156公里，更直言期待以投手身份重返季後賽舞台。

大谷於賽前在紐約花旗球場進行Live BP，面對5名打者，共投出1安打、2次三振與1次四壞球，最快球速測得97英里（約156公里），整體復原情況令人振奮。

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大谷過去的牛棚練投並未投出這樣的球速，對此他也表示：「我知道只要有打者站上打擊區，球速就會上來。但畢竟這是第一次進行Live BP，所以原本不打算投到96、97英里，不過最後還是出現了，這點讓我有點驚訝，未來應該還是要稍微克制一下。」

對於未來的復健安排，他表示：「基本上如果每週能投一次就很理想。像今天這樣的Live BP，如果可以維持球數和強度，我認為是足夠的。」

去年大谷僅以打者身份參與季後賽，隨隊奪下世界大賽冠軍。今年他渴望以完整的「二刀流」姿態重返季後賽，「當然我很期待以投手身份參加季後賽，不過目前球隊還沒有確定晉級。我會努力按照計畫復出，貢獻戰力，希望能幫助球隊一路挺進，這樣後續才有機會發生。」

大谷目前仍持續執行投手復健計畫，預計球季下半段有望重返投手丘，屆時勢必成為外界關注焦點。