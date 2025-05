快訊／尼克東冠G3上演20分大逆轉！唐斯末節發威拒絕被溜馬聽牌

▲尼克當家長人唐斯末節大爆發,率隊翻轉局面。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

溜馬今(26)日帶著2勝0敗的優勢回到主場迎接東區冠軍賽G3,上半場以瘋狂節奏全面壓制尼克,一度拉開20分差距,不過極力要避免遭到聽牌的紐約大軍第3節先追到10分差,末節更在唐斯(Karl-Anthony Towns)開局猛砍14分之下超前比數,最終就以106比100完成20分大逆轉,將系列賽扳成1勝2敗。

▲溜馬少主哈利伯頓率隊打出瘋狂節奏。(圖/達志影像/美聯社)

在主場2連敗後,尼克G3終於「變陣」,由長人羅賓森(Mitchell Robinson)頂替哈特(Josh Hart)先發,在全新先發陣容帶領下開局表現不俗,「紐約之王」布朗森(Jalen Brunson)單節攻下11分,但溜馬隨後強勢反撲,末段一波攻勢反超了比數,麥康諾(T.J. McConnell )、內姆哈德(Andrew Nembhard)各貢獻6分,第1節打完取得30比26些微領先。

