快訊／尼克東冠G3上演20分大逆轉！唐斯末節發威拒絕被溜馬聽牌

▲尼克當家長人唐斯末節大爆發，率隊翻轉局面。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬今（26）日帶著2勝0敗的優勢回到主場迎接東區冠軍賽G3，上半場以瘋狂節奏全面壓制尼克，一度拉開20分差距，不過極力要避免遭到聽牌的紐約大軍第3節先追到10分差，末節更在唐斯（Karl-Anthony Towns）開局猛砍14分之下超前比數，最終就以106比100完成20分大逆轉，將系列賽扳成1勝2敗。

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▲溜馬少主哈利伯頓率隊打出瘋狂節奏。（圖／達志影像／美聯社）

在主場2連敗後，尼克G3終於「變陣」，由長人羅賓森（Mitchell Robinson）頂替哈特（Josh Hart）先發，在全新先發陣容帶領下開局表現不俗，「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）單節攻下11分，但溜馬隨後強勢反撲，末段一波攻勢反超了比數，麥康諾（T.J. McConnell ）、內姆哈德（Andrew Nembhard）各貢獻6分，第1節打完取得30比26些微領先。

印第安納上半場僅麥康諾得分上雙，但在「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）主宰場上局面之下，他們一度打出一波13比0攻勢，在次節最後3分20秒拉開55比35、20分差，徹底打亂尼克的節奏，對手勉強在次節終了前追到13分差。

對紐約軍團來說，雪上加霜的是，一哥布朗森前2節就吞下4次犯規，當家長人唐斯（Karl-Anthony Towns）也背負3犯，讓他們下半場的形勢更加嚴峻。

▲布朗森G3陷入犯規麻煩。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬以瘋狂節奏全面壓制尼克，大蘋果軍團因輪替人手短缺，完全跟不上印第安納的攻勢，在這場非贏不可的G3中陷入雙位數落後。尼克在第3節末段一度有機會將分差縮小到兩個球權，但1次失誤加上防守漏人，讓溜馬再擴大領先，以10分優勢進入決勝節。

尼克第4節開局打出7比2的攻勢，哈特搶下進攻籃板，助攻唐斯投進三分；唐斯接著再助攻給籃下有空檔的萊特（Delon Wright），將比分追至82比77僅5分差。在唐斯兩罰俱中後，進一步縮小到3分差，隨後他再飆進三分並獲得加罰，完成4分打，紐約大軍以87比85超前。

唐斯末節前4分鐘包辦尼克全隊17分中的14分，幫助球隊取得久違的領先，但一哥布朗森在比賽還剩7分03秒吞下第5犯，只能先回到板凳席。所幸隊友很爭氣，趁著溜馬進攻大當機之際，在唐斯砍進個人本場第3顆三分後，取得4分領先，雙方形成拉鋸。

▲溜馬G3一度20分領先，最後卻功虧一簣。（圖／達志影像／美聯社）

最後1分37秒，G2的大功臣西亞卡姆（Pascal Siakam）兩罰俱中，比數回到98平，尼克將布朗森換回場上，他隨即切入拋進兩分，再次超前比數。終場前22.1秒，溜馬中鋒透納（Myles Turner）三分不進，哈特奮力替尼克搶下籃板，並站上罰球線命中2罰，拉開到102比98、4分差。

最後9.7秒，尼克102比100領先，溜馬迅速犯規凍結時間，布朗森兩罰都把握住，再拉大到4分差，最終就以106比100完成20分大逆轉，避免遭到聽牌。