張育成肩傷復出二軍首出賽　王苡丞開轟領悍將8比1勝桃猿

▲富邦悍將張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職二軍例行賽25日由富邦悍將迎戰樂天桃猿，左肩受傷的張育成首度在二軍出賽，兩打席無安打，打完3局便退場休息。悍將火力全開，王念好、孔念恩猛打賞，王苡丞開轟助威，最終以8比1大勝桃猿。

張育成首打席面對樂天先發左投林子崴擊出右外野飛球，3局下再對第二任投手洪敏暘擊出滾地球，推進安打上壘的林岳谷，此局悍將靠著孔念恩、潘瑋祥適時安打取得3比0領先。4局上張育成退場休息，游擊防線由陳愷佑接替。

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悍將4局下發揮火力，王念好擊出安打添1分；7局下孔念恩三壘安打追加1打點，王苡丞轟出兩分砲，本季在二軍的第二轟出爐，將比數拉開至7比1；8局下孔念恩再敲二壘安打，貢獻1打點。

悍將全場敲出13支安打，孔念恩3安猛打賞，僅差全壘打達成完全打擊，王苡丞開轟貢獻2打點。王念好也演出3安猛打賞，包含1支二壘安打，進帳1打點；潘瑋祥雙安貢獻2打點。

陳品宏先發3局無失分，鈴木駿輔加盟悍將後首次亮相，中繼2局無失分，奪1次三振；李建勳接替1局無失分，藍愷青挨林承飛全壘打，失1分，王偉軒連5場無失分，賴鴻誠負責最後收尾。