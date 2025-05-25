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高國輝「172轟」為世壯運大巨蛋金牌戰暖身？ 客串守三壘笑稱很累

記者楊舒帆／台北報導

世壯運棒球競技組25日進行四強賽，山羊兄弟由高國輝開轟、雙安、貢獻5打點，率隊大勝晉級冠軍戰。他不僅秀出長打火力，還客串三壘手，自嘲「很累」，夾殺耗費不少體力，但也直呼「很興奮」。

山羊兄弟首局火力全開灌進13分，高國輝首打席轟出3分砲，球越過天母全壘打牆、直擊左外野後方的大樹，展現依舊驚人的長打能力，引起全場球迷歡呼。該局第二打席他再敲出二壘安打，幫助球隊早早奠定勝基。

受訪前，中職生涯累計171轟的高國輝拿著撿回來的全壘打球，興奮地喊：「第172轟！」對於主播與球評形容他的開轟像高爾夫揮桿，他笑說：「真的嗎？其實是用切桿的方式。」

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他也表示：「今天天氣不好，想說能得分就先得分，希望把好的表現留在金牌戰。」高國輝期待「攻蛋」初體驗，「終於能用球員身份登上大巨蛋，很期待，希望會有好成績。」

高國輝自2局起鎮守三壘，他賽後笑言：「很久沒守三壘，有點累，剛剛有夾殺，耗掉不少體力，要恢復一下。」

過去中職生涯毫無內野出賽紀錄的高國輝，這次在世壯運首次體驗內野守備，甚至連手套都沒換。他笑說：「一開始總教練（呂祐華）就希望我能守內野，我也覺得很有趣。平常沒機會碰內野，練習時倒是有試過，第一次正式下場守備，滿有趣的，也很興奮。」

至於表現如何？他說：「傳球稍微有點問題，最後一個出局數有點撇掉。」他也補充，「去年底新聞盃時也有守過，學生時期是有守過內野，應該是國中那時候了。」

▲高國輝。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高國輝。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 棒球世壯運高國輝山羊兄弟台北影音

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