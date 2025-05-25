「大人與小孩」鈴木誠也笑談與PCA關係　2人攜手並列國聯打點王

2 players are currently tied for the National League lead in RBI:



Pete Crow-Armstrong

Seiya Suzuki pic.twitter.com/nhuhTazsET — Just Baseball (@JustBB_Media) May 25, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

小熊的歡樂搭檔再添話題，年長7歲的鈴木誠也與新星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）目前並列國聯打點王，2人不僅場上互助有功，場下互動更是充滿笑料，鈴木近日受訪時更笑稱，「我們的關係就像大人與小孩。」

根據《Marquee Sports Network》場邊記者麥葛雷格（Taylor McGregor）公開的訪問影片，當被問到與PCA的關係時，鈴木毫不猶豫地說，「那當然是大人與小孩啊。」當記者追問「誰是大人？」時，鈴木拍了拍自己的胸膛，笑著用英文回應，「Me！我是大人啦。」

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▲鈴木誠也與PCA並列國聯打點王。（圖／達志影像／美聯社）

2個年齡差距明顯的好友，日常互動充滿趣味，幾天前鈴木敲出本季第12轟回到休息區時，遭PCA從背後將水倒入球衣內慶祝，讓鈴木哭笑不得，笑稱，「超級困擾啊。」

在今（25）日與紅人交手的比賽中，鈴木在8局敲出左中間二壘安打後靠PCA的高飛犧牲打跑回得分，PCA也因此累積第46分打點，與鈴木並列國聯打點王。