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單局猛灌6分奠勝基　白襪10比5賞給遊騎兵六連敗

▲梅德羅斯（Chase Meidroth）與索沙（Lenyn Sosa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅德羅斯（Chase Meidroth）與索沙（Lenyn Sosa）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪在今天（25日）主場交手德州遊騎兵的比賽中，憑藉著6局下半對手失誤單局強攻6分一舉超前，最終就以10比5大勝遊騎兵，除了提前鎖定系列賽勝利外，白襪在最近12場主場比賽中拿下了8勝4敗的佳績，近況絕佳。

「他們給了我們一個小機會，我們用優質打席好好把握住了，一些拚勁十足的跑壘也幫了忙，」白襪主帥維納布（Will Venable）賽後表示，「大家都努力跑壘、拚戰，今天看到了回報。」

「每當對手出現失誤之後我們能夠得分，氣勢整個就會轉過來，把握這些機會真的非常關鍵，」陣中老將班奈坦迪（Andrew Benintendi）接著表示；此外班奈坦迪還提到自己在比賽中的觀察，「風勢非常大，把球送出了全壘打牆，這對我們來說，今年的情況可能會有些不同，要更重視那些小細節，包括把握對方的失誤。」

5局打完2比4落後的白襪，在6局下半迎來曙光，首棒打者斯雷特（Austin Slater）敲出強勁球直擊左中外野，原本遊騎兵中外野手哈格蒂（Sam Haggerty）能穩穩掌握，沒想到他卻與左外野手朗福德（Wyatt Langford）相撞，球掉落地上被記為三壘安打。

隨後梅德羅斯（Chase Meidroth）靠著榮格（Josh Jung）的接球失誤上壘，緊接著泰克曼（Mike Tauchman）擊出野選幫助球隊追回1分；下一棒班奈坦迪擊出一支2分打點的2壘安打，白襪5比4反超，最後索沙（Lenyn Sosa）再夯出一支清壘的3分打點2壘安打，白襪8比4徹底擴大比分。

「我們對下一棒的隊友有信心，」班奈坦迪補充，「有時候你得甘於擊出一壘安打，甘於選到保送。」

超前比分的白襪在比賽後段沒有再給遊騎兵逆轉希望，最終就以10比5收下比賽，喜迎近期2連勝，提前鎖定系列賽勝利；「真的很棒，看到我們的打線展現出我們知道的實力，」白襪先發威爾森（Bryse Wilson）最後說，「今天羅伯特（Luis Robert Jr.）表現絕佳走出之前的小低潮，他展現了自己的能力，而班奈坦迪、泰克曼和斯雷特最近都回來了，這幾天對進攻端影響很大，真的很開心。」

關鍵字： MLB德州遊騎兵芝加哥白襪

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