單局猛灌6分奠勝基　白襪10比5賞給遊騎兵六連敗

▲梅德羅斯(Chase Meidroth)與索沙(Lenyn Sosa)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥白襪在今天(25日)主場交手德州遊騎兵的比賽中,憑藉著6局下半對手失誤單局強攻6分一舉超前,最終就以10比5大勝遊騎兵,除了提前鎖定系列賽勝利外,白襪在最近12場主場比賽中拿下了8勝4敗的佳績,近況絕佳。

「他們給了我們一個小機會,我們用優質打席好好把握住了,一些拚勁十足的跑壘也幫了忙,」白襪主帥維納布(Will Venable)賽後表示,「大家都努力跑壘、拚戰,今天看到了回報。」

「每當對手出現失誤之後我們能夠得分,氣勢整個就會轉過來,把握這些機會真的非常關鍵,」陣中老將班奈坦迪(Andrew Benintendi)接著表示;此外班奈坦迪還提到自己在比賽中的觀察,「風勢非常大,把球送出了全壘打牆,這對我們來說,今年的情況可能會有些不同,要更重視那些小細節,包括把握對方的失誤。」

5局打完2比4落後的白襪,在6局下半迎來曙光,首棒打者斯雷特(Austin Slater)敲出強勁球直擊左中外野,原本遊騎兵中外野手哈格蒂(Sam Haggerty)能穩穩掌握,沒想到他卻與左外野手朗福德(Wyatt Langford)相撞,球掉落地上被記為三壘安打。

A 3-0 swing from Andrew Benintendi gives the White Sox the lead in the 6th!



(via @CHSN_WhiteSox)pic.twitter.com/X95WcUwCfh