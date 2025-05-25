岡索林5局失4分！道奇中止3連勝　坦言懊惱：過多不必要的保送

▲岡索林此役有3次保送直接導致失分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（25）日作客紐約以2比5敗給大都會，結束近期3連勝。先發投手岡索林（Tony Gonsolin）主投5局、失4分，吞下本季首敗。賽後他坦言，本場關鍵在於「過多不必要的保送」，讓他感到格外懊惱。

岡索林此戰總計被敲7安、投出4次保送，其中3次直接導致失分。雖然道奇在2局上率先取得2分領先，但他隨即在下個半局被巴蒂（Brett Baty）敲出追分安打；4局下則遭遇滿壘危機，接連被馬提（Starling Marte）與索托（Juan Soto）打出關鍵安打，單局失掉3分。

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岡索林表示，「昨天（延長賽）對整體投手群來說是沉重的考驗，今天我盡可能幫助球隊撐久一點，雖然只能投5局有些遺憾，但也算是幸運，接替的米勒（Bobby Miller）投得很出色。」

不過他也直言保送才是本場吞敗主因，「我真的對自己送出的保送感到生氣，那是今天最大的問題，如果沒出現那些四壞球，這場比賽可能完全不同，我應該更果斷地進攻好球帶。」

針對4局被索托擊出的關鍵二壘安打，岡索林分析，前一球外角低的滑球雖控得理想，但遭對方精準判讀後，他的指叉球又偏高失投，才會遭到重擊。

此外，道奇打線此役自3局起未能再得分，全場被三振10次、擊出3次雙殺打，多次進攻機會無功而返，無力挽回岡索林的失分，終場吞下敗仗，中止近期3連勝。