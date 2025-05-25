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PS冼迪琦最新寫真簽書會人氣爆棚　海外粉絲跨海應援超感人

▲▼Passion Sisters冼迪琦簽書會。（圖／宏將多利安國際提供）

▲▼Passion Sisters冼迪琦簽書會。（圖／時報文化出版企業股份有限公司提供）

▲▼Passion Sisters冼迪琦簽書會。（圖／宏將多利安國際提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟人氣啦啦隊成員冼迪琦再度掀起熱潮！她於24日在台北信義區法雅客舉行最新寫真書《刻在心迪：冼迪琦寫真》的簽書會，吸引超過五百名粉絲冒雨排隊，現場擠得水洩不通，氣氛熱烈。更有來自香港、日本的海外粉絲專程飛台支持，展現冼迪琦的跨國魅力。

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冼迪琦，曾是AKB48 Team TP成員，目前為中華職棒啦啦隊Passion Sisters的一員，以活力四射的舞台表現和招牌可愛虎牙深受球迷喜愛。她的第二本寫真書《刻在心迪：冼迪琦寫真》自白色情人節開放預購後，迅速售罄，博客來、誠品等網路書店一度因大量訂單而癱瘓，出版社緊急加印至三刷，人氣指數爆表。

這次的寫真書展現冼迪琦多樣化的形象，拍攝場景橫跨多地。她透露自己最喜歡的一張照片是書中最後一頁，身穿浴衣隱身於綠叢中，以恬淡眼神注視鏡頭，展現私下安靜的一面。為了呈現最佳狀態，她在拍攝前特別加強健身與飲食控制，每週健身三至四次，並選擇原型食物保持體態。

拍攝過程充滿挑戰，冼迪琦回憶起冬季拍攝泳裝造型時的寒冷考驗，以及泡溫泉時因水溫過高需不時休息的情景。她笑說，拍攝泡泡浴時因浴缸太滑，還得靠核心肌群穩住姿勢。她坦言：「每一張美照背後都有故事，這本書真的是冷暖交織的血汗作品。」

簽書會現場，粉絲們手持應援牌、穿著球隊周邊服飾，宛如國際級粉絲見面會。冼迪琦感性表示：「真的非常感動，謝謝你們的支持，我會繼續努力不讓大家失望！」她也提到未來希望透過不同舞台將正能量傳遞出去，並表示對啦啦隊身份充滿熱情，期待與粉絲們繼續並肩前行。

冼迪琦的魅力不僅席捲全台，更跨越國界，成為粉絲心中的正能量偶像。她的簽書會再度證明，熱情與努力是成功的最佳詮釋。

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