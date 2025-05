克萊門斯追平轟、李敲再見安　雙城逆轉皇家近18戰奪15勝

▲雙城二壘手李(Brooks Lee)敲再見安接受隊友們慶祝。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間25日,明尼蘇達雙城憑藉著二壘手李(Brooks Lee)9局下半兩出局後的再見安打,以5比4逆轉擊敗堪薩斯皇家主場摘勝,這是雙城近18場比賽的第15勝,近況火熱。

「我只是試著確保我能等到自己想要的球種,」李賽後高興說道,「二三壘有人其實也沒什麼特別,我只是想找一顆在好球帶的球,堅持自己的打擊策略,希望會有好結果,結果真的發生了,其實那球我打得不是很好,但有好的策略和揮棒,有時候自然會產生好結果。」

"It feels like a dream!" @Audra_Martin caught up with Brooks after his first career walk-off hit and another @Twins win! pic.twitter.com/w4EziHHzDB