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克萊門斯追平轟、李敲再見安　雙城逆轉皇家近18戰奪15勝

▲雙城二壘手李（Brooks Lee）敲再見安接受隊友們慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲雙城二壘手李（Brooks Lee）敲再見安接受隊友們慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間25日，明尼蘇達雙城憑藉著二壘手李（Brooks Lee）9局下半兩出局後的再見安打，以5比4逆轉擊敗堪薩斯皇家主場摘勝，這是雙城近18場比賽的第15勝，近況火熱。

「我只是試著確保我能等到自己想要的球種，」李賽後高興說道，「二三壘有人其實也沒什麼特別，我只是想找一顆在好球帶的球，堅持自己的打擊策略，希望會有好結果，結果真的發生了，其實那球我打得不是很好，但有好的策略和揮棒，有時候自然會產生好結果。」

在柯瑞亞（Carlos Correa）因腦震盪症狀列入7天傷兵名單後，雙城主帥巴德利（Rocco Baldelli）安排李頂替游擊防區並打第3棒，不管是守位還是打序，教練團都毫不猶豫的讓李上場；「我覺得你可以給他各種挑戰，他都能應對，」巴德利表示，「我喜歡挑戰球員，我認為這樣他們會成長、會進步，成為更好的版本，很多球員因此成為偉大球員，這就是把好球員提升為更頂尖球員的方法，他真的很有潛力。」

今天比賽中雙城一度陷入0比4的大幅落後，但他們在比賽後段逐漸發力，5局下半貝德（Harrison Bader）開轟助隊破蛋，隨後法蘭斯（Ty France）再補上一支2分打點適時安打，雙城追至3比4。

6局下半主場雙城攻勢再起，克萊門斯（Kody Clemens）鎖定皇家先發瓦卡（Michael Wacha）93英哩失投速球，一棒扛出右外野形成追平比數的陽春砲，雙城4比4讓比賽回到原點。

9局下半柯瑞亞代打保送上壘，1出局後傑佛斯（Ryan Jeffers）代打也獲得保送，隨後法蘭斯擊出滾地球推進2名跑者，雙城2出局攻佔2、3壘得分大門，最終李把握機會擊出中外野方向致勝安打，一棒向皇家說再見。

「感覺真的很好，」李最後說，「這就像坐雲霄飛車，只能這麼說，我還年輕，所以我正試著學會如何快速反彈，雖然我覺得我之前沒有做到，但今天有點不一樣，我在2支0之後提醒自己還有機會，然後我連續打出3支安打。」

關鍵字： MLB明尼蘇達雙城堪薩斯皇家

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