國聯西區混戰！貝茲坦言不易　道奇再強也難達120勝

▲貝茲（左）坦言在國聯西區奪勝不易。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

儘管以衛冕軍之姿邁入2025年球季，道奇卻未能如預期般輕鬆橫掃國聯西區。至今出賽51場後，道奇在分區中與巨人、教士、響尾蛇陷入激戰，強權林立讓競爭局勢異常白熱化。

道奇球星貝茲（Mookie Betts）日前接受美國知名體育記者羅森索（Ken Rosenthal）訪問時坦言，外界對道奇能「輕取120勝」的幻想並不實際，他直言，「大聯盟沒這麼簡單，大家都在拚勝利，這是場硬仗，就算你有再強的陣容，也不代表就能贏120場。」

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貝茲指出，國聯西區球隊實力普遍堅強，每一場對決都像硬仗，「這分區真的很硬，有很多厲害的球員和球隊，如果想笑到最後，會是一場持久戰。」

談到球隊健康狀況對戰力的影響，貝茲表示，「我們的潛力很高，但現代投手的出賽風險也更高，每個人都能丟100英里，但人的手臂根本不是這樣設計的，最重要的就是保持健康，這是我們最大的挑戰。」

道奇在季初雖補進史奈爾（Blake Snell）與佐佐木朗希等強投強打，但若難以維持主力輪值與打線健康，衛冕之路恐怕將難以順遂。