全場狂轟16記ACE　萊巴基那史特拉斯堡封后終結一年冠軍荒

▲哈薩克名將萊巴基那(Elena Rybakina)。(圖/翻攝自X/RajeshBindalMD)



實習記者胡冠辰/綜合報導

哈薩克名將萊巴基那(Elena Rybakina)在史特拉斯堡決賽中,以6比1、6比7(2)、6比1擊敗俄羅斯好手薩姆索諾娃(Liudmila Samsonova)成功封后,終結長達一年的冠軍荒。

「我對本週的表現感到非常滿意,也很高興自己每一場都越打越好,這並不容易,但我覺得我正在走在正確的道路上,」萊巴基那賽後愉悅表示。

在本週比賽之前,萊巴基那自2024年4月於保時捷大獎賽奪冠後,就再未打進決賽;然而今天萊巴基那在耗時2小時13分鐘後,成功力退世界排名第19的薩姆索諾娃,重返冠軍行列,這是萊巴基那職業生涯第9座WTA單打冠軍,其中有4座來自紅土賽場。

Title no.9 for Elena Rybakina along with a confetti surprise



It's been a challenging season, but so happy to see Elena back to her winning ways after many lows—a true testament to her own hard work, tenacity, and perseverance.



Congrats champ, Rybanation is proud of you! pic.twitter.com/1AVIJs032u