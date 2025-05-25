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全場狂轟16記ACE　萊巴基那史特拉斯堡封后終結一年冠軍荒

▲哈薩克名將萊巴基那（Elena Rybakina）。（圖／翻攝自X／RajeshBindalMD）

▲哈薩克名將萊巴基那（Elena Rybakina）。（圖／翻攝自X／RajeshBindalMD）

實習記者胡冠辰／綜合報導

哈薩克名將萊巴基那（Elena Rybakina）在史特拉斯堡決賽中，以6比1、6比7（2）、6比1擊敗俄羅斯好手薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）成功封后，終結長達一年的冠軍荒。

「我對本週的表現感到非常滿意，也很高興自己每一場都越打越好，這並不容易，但我覺得我正在走在正確的道路上，」萊巴基那賽後愉悅表示。

在本週比賽之前，萊巴基那自2024年4月於保時捷大獎賽奪冠後，就再未打進決賽；然而今天萊巴基那在耗時2小時13分鐘後，成功力退世界排名第19的薩姆索諾娃，重返冠軍行列，這是萊巴基那職業生涯第9座WTA單打冠軍，其中有4座來自紅土賽場。

「不論今天的結果如何，我這週對上了許多強敵、打了不少硬仗，現在我覺得自己更有信心迎戰巴黎，希望能打出與本週同樣、甚至更好的表現，」萊巴基那接著說。

這場對決中，萊巴基那在比賽中段曾以6比1、2比1保持領先，但薩姆索諾娃在第2盤後段開始發力，不斷提升回球質量並屢屢反攻得手；薩姆索諾娃在第2盤末以一記反手回擊致勝球取得5比3領先，雖然沒能順利收盤，但她在搶7局中憑藉強勁正拍連續得分以4比1領先，最終將比賽逼入決勝盤。

然而決勝盤萊巴基那重振旗鼓光速連保帶破取得3比0領先，在薩姆索諾娃一次雙發失誤後再度破發，5比1領先，最後萊巴基那在發球勝賽局中用再見ACE球收下比賽，奪得冠軍。

「第二盤她變得更有侵略性，我其實有機會拉開比分，但沒有把握住，搶7她打得更好，第3盤我回到原來的戰術，保持進攻，特別是在有機會時更加主動，」萊巴基那最後說。

關鍵字： WTA萊巴基那

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