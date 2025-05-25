全場狂轟16記ACE　萊巴基那史特拉斯堡封后終結一年冠軍荒

▲哈薩克名將萊巴基那（Elena Rybakina）。（圖／翻攝自X／RajeshBindalMD）



實習記者胡冠辰／綜合報導

哈薩克名將萊巴基那（Elena Rybakina）在史特拉斯堡決賽中，以6比1、6比7（2）、6比1擊敗俄羅斯好手薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）成功封后，終結長達一年的冠軍荒。

Elena Rybakina holding her Strasbourg trophy.



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pic.twitter.com/poCXmXc4kB [廣告]請繼續往下閱讀... May 24, 2025

「我對本週的表現感到非常滿意，也很高興自己每一場都越打越好，這並不容易，但我覺得我正在走在正確的道路上，」萊巴基那賽後愉悅表示。

在本週比賽之前，萊巴基那自2024年4月於保時捷大獎賽奪冠後，就再未打進決賽；然而今天萊巴基那在耗時2小時13分鐘後，成功力退世界排名第19的薩姆索諾娃，重返冠軍行列，這是萊巴基那職業生涯第9座WTA單打冠軍，其中有4座來自紅土賽場。

Title no.9 for Elena Rybakina along with a confetti surprise



It's been a challenging season, but so happy to see Elena back to her winning ways after many lows—a true testament to her own hard work, tenacity, and perseverance.



Congrats champ, Rybanation is proud of you! pic.twitter.com/1AVIJs032u — Keziah (@yuerunhua) May 24, 2025

「不論今天的結果如何，我這週對上了許多強敵、打了不少硬仗，現在我覺得自己更有信心迎戰巴黎，希望能打出與本週同樣、甚至更好的表現，」萊巴基那接著說。

這場對決中，萊巴基那在比賽中段曾以6比1、2比1保持領先，但薩姆索諾娃在第2盤後段開始發力，不斷提升回球質量並屢屢反攻得手；薩姆索諾娃在第2盤末以一記反手回擊致勝球取得5比3領先，雖然沒能順利收盤，但她在搶7局中憑藉強勁正拍連續得分以4比1領先，最終將比賽逼入決勝盤。

My Versatile All Court Queen Rybakina Lena has no weak surface pic.twitter.com/iLZblqhME8 — NickAlly (@nick_ally1986) May 24, 2025

然而決勝盤萊巴基那重振旗鼓光速連保帶破取得3比0領先，在薩姆索諾娃一次雙發失誤後再度破發，5比1領先，最後萊巴基那在發球勝賽局中用再見ACE球收下比賽，奪得冠軍。

「第二盤她變得更有侵略性，我其實有機會拉開比分，但沒有把握住，搶7她打得更好，第3盤我回到原來的戰術，保持進攻，特別是在有機會時更加主動，」萊巴基那最後說。