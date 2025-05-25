運動雲

>

大谷術後首次Live BP對決金慧成　道奇高層興奮喊：超期待

▲▼ 大谷翔平牛棚 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平牛棚 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平將於26日（台灣時間）在大都會主場賽前，進行自2023年9月右肘手術後的首次實戰打擊練習（Live BP）。這將是他睽違641天以來首度面對打者投球，距離上一次實戰對打可追溯至2023年8月23日對紅人。大谷朝球季後段投手復出目標再邁出一大步。

原先這場Live BP安排在24日進行，因道奇23日比賽因雨延遲、長達5小時46分，直到凌晨0點56分才結束，總教練羅伯斯表示：「我們都需要睡眠，他（大谷）也覺得延到25日是最好的決定。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯透露，大谷的對手會包含捕手拉辛（Dalton Rushing）與韓籍內野手金慧成等人，「拉辛會上場，金慧成也會站上幾個打席，其他打者也有可能參與。」

洛杉磯道奇運營總裁佛里德曼（Andrew Friedman）也接受媒體訪問時表示：「我很期待，也很興奮。」至於這次想觀察什麼，他強調：「我想看他的控球與執行力。這是一個從春訓以來訓練成果受驗證的機會。」佛里德曼指出，大谷的Live BP預計仍於當地時間下午2點半進行，「應該還是那個時間，我會兩點就到場準備。」

這次Live BP雖無安排野手守備，但將模擬實戰情境，對揮棒打者投球。透過實際對決，大谷能感受打者反應與比賽節奏，強度也將隨之提升。對於正邁向球季下半段投手復出的「投手大谷」而言，此戰無疑是重要的里程碑。

關鍵字： 大谷翔平道奇實戰打擊投手復出LiveBP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林昀儒、高承睿勇闖世錦賽金牌戰　扳倒世界第1法國組合

快訊／林昀儒、高承睿勇闖世錦賽金牌戰　扳倒世界第1法國組合

勇士交易來巴特勒前如「一灘死水」　熱火主帥一句話讓柯爾安心

勇士交易來巴特勒前如「一灘死水」　熱火主帥一句話讓柯爾安心

屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

苦等逾2小時終於裁定！悍將錯失滿壘1分飲恨、本季對猿0勝7敗

苦等逾2小時終於裁定！悍將錯失滿壘1分飲恨、本季對猿0勝7敗

台灣雙星同場！林盛恩再見安打擊敗道奇　柯敬賢2安打擊率火燙4成

台灣雙星同場！林盛恩再見安打擊敗道奇　柯敬賢2安打擊率火燙4成

徐若熙完美續航：曲球不是裝飾品了！Maddux夢當然想挑戰古林

徐若熙完美續航：曲球不是裝飾品了！Maddux夢當然想挑戰古林

李洋叮嚀別受傷！「金牌老爸」李峻淯世壯運挺進8強

李洋叮嚀別受傷！「金牌老爸」李峻淯世壯運挺進8強

「台灣飛人」陳信安重返賽場！林冠綸飆8記三分　世壯運首戰取勝

「台灣飛人」陳信安重返賽場！林冠綸飆8記三分　世壯運首戰取勝

讓徐若熙拚完投？葉總：腦海裡有閃過...

讓徐若熙拚完投？葉總：腦海裡有閃過...

吉力吉撈開轟「彈回來」險誤判　葉總苦笑：怎麼不跑快一點

吉力吉撈開轟「彈回來」險誤判　葉總苦笑：怎麼不跑快一點

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

熱門新聞

快訊／林昀儒、高承睿勇闖世錦賽金牌戰　扳倒世界第1法國組合

勇士交易來巴特勒前如「一灘死水」　熱火主帥一句話讓柯爾安心

屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

苦等逾2小時終於裁定！悍將錯失滿壘1分飲恨、本季對猿0勝7敗

台灣雙星同場！林盛恩再見安打擊敗道奇　柯敬賢2安打擊率火燙4成

徐若熙完美續航：曲球不是裝飾品了！Maddux夢當然想挑戰古林

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昀儒、高承睿挺進世錦賽金牌戰

2柯爾直言巴特勒加入前如「一灘死水」

3屏大守門員「守住罰球」剛要慶祝！遭奪球射門

4裁定斷悍將反攻　對猿7連敗未開胡

5林盛恩再見安打　柯敬賢同場雙安

最新新聞

1返鄉打西決！霍姆格倫盛讚灰狼蛻變

2喬科維奇勇奪生涯第100座冠軍

3大谷翔平4打數熄火吞3K　打擊率跌破3成

4大谷術後首次Live BP對決金慧成

5林盛恩再見安打　柯敬賢同場雙安

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

桃猿今年對悍將沒輸過！跨季10連勝　古久保謙虛：不是每次都那麼順手

失誤→4安→被巴頭！　李勛傑敲首安後鬆口氣：悶滿久了

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366