大谷術後首次Live BP對決金慧成　道奇高層興奮喊：超期待

▲大谷翔平牛棚 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平將於26日（台灣時間）在大都會主場賽前，進行自2023年9月右肘手術後的首次實戰打擊練習（Live BP）。這將是他睽違641天以來首度面對打者投球，距離上一次實戰對打可追溯至2023年8月23日對紅人。大谷朝球季後段投手復出目標再邁出一大步。

原先這場Live BP安排在24日進行，因道奇23日比賽因雨延遲、長達5小時46分，直到凌晨0點56分才結束，總教練羅伯斯表示：「我們都需要睡眠，他（大谷）也覺得延到25日是最好的決定。」

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羅伯斯透露，大谷的對手會包含捕手拉辛（Dalton Rushing）與韓籍內野手金慧成等人，「拉辛會上場，金慧成也會站上幾個打席，其他打者也有可能參與。」

洛杉磯道奇運營總裁佛里德曼（Andrew Friedman）也接受媒體訪問時表示：「我很期待，也很興奮。」至於這次想觀察什麼，他強調：「我想看他的控球與執行力。這是一個從春訓以來訓練成果受驗證的機會。」佛里德曼指出，大谷的Live BP預計仍於當地時間下午2點半進行，「應該還是那個時間，我會兩點就到場準備。」

這次Live BP雖無安排野手守備，但將模擬實戰情境，對揮棒打者投球。透過實際對決，大谷能感受打者反應與比賽節奏，強度也將隨之提升。對於正邁向球季下半段投手復出的「投手大谷」而言，此戰無疑是重要的里程碑。