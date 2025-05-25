日內瓦決賽三盤逆轉波蘭重砲　喬科維奇生涯百冠終於到手

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）勇奪生涯百冠。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間25日凌晨，塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）在日內瓦公開賽決賽中，以5比7、7比6（2）、7比6（2）三盤逆轉波蘭發球悍將胡卡奇（Hubert Hurkacz），奪下職業生涯第100座巡迴賽冠軍，締造紀錄。

Can we all agree that Novak Djokovic is the greatest athlete ever?pic.twitter.com/hGhR6ks7UN [廣告]請繼續往下閱讀... May 24, 2025

去年在巴黎奧運摘金後，喬科維奇冠軍數一直停留在99冠，兩度距離百冠僅一步之遙，他先是在2023年10月的上海決賽敗給現任球王辛納（Jannik Sinner），今年3月又在邁阿密決賽意外敗給捷克新星門西克（Jakub Mensik）。

如今在日內瓦奪冠，讓喬科維奇成為網球公開賽年代繼康納斯（Jimmy Conners）與費德勒（Roger Federer）後，第3位奪得100冠以上的男子選手；值得一提的是，喬科維奇生涯首冠是在2006鹿特丹公開賽，當時擊敗的球員正是胡卡奇現任教練馬蘇（Nicolas Massu）。

Who else feels really happy for Novak Djokovic? pic.twitter.com/RdU67Hc9LW — Danny (@DjokovicFan_) May 24, 2025

「我要感謝我的妻子和孩子，在學校假期中抽出三天來陪我，來日內瓦為我慶生並加油，我愛你們，非常感謝你們來陪我，」喬科維奇賽後先對家人由衷表達感謝，隨後也提到教練團，「感謝你們不只在我風光的時候，也在我低潮時陪著我，只有你們知道，要在場上承受我這種瘋狂狀態有多難，這第100座冠軍，是我們一起贏得的成果。」

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）勇奪生涯百冠。（圖／達志影像／美聯社）



喬科維奇在2023年創下輝煌賽季，單賽季贏得7座冠軍，包括創紀錄的第24座大滿貫與生涯第7座ATP年終總決賽冠軍；喬科維奇一度接近完成年度大滿貫，無奈在溫網決賽敗艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

然而接下來的賽季對喬科維奇可謂挑戰不斷，他在2024年法網8強賽前因膝傷接受手術，一陣子後奇蹟復出，不僅再次打進溫網決賽，還終於摘下生涯第一面奧運金牌；這一面奧運金牌也成了喬帥一段時間內的最後一冠，今年他在多哈、印第安泉、蒙地卡羅與馬德里都在首輪出局，也曾坦言正面臨職業生涯的「新現實」。

"But it's only a 250 tournament."



A reminder that Novak Djokovic has by far won more Big Titles than any player in tennis history. pic.twitter.com/DKNnBNrKHN — Danny (@DjokovicFan_) May 24, 2025

今天日內瓦決賽中，喬科維奇在首盤盤末發出致命雙誤以5比7讓出，但接下來喬科維奇憑藉著堅韌精神以及強烈鬥志力挽狂瀾，根據ATP官方數據指出，胡卡奇在決勝盤前3個發球局一分未失，但喬科維奇堅持到底，奮戰3小時5分鐘後取得逆轉，達成生涯交手第8連勝（8-0）。

Novak Djokovic’s road to 100 titles.



The man who completed tennis and became the greatest to ever do it. pic.twitter.com/WUEP9C2Bgm — Danny (@DjokovicFan_) May 24, 2025

比賽轉捩點出現在決勝盤第8局，當時胡卡奇在4比3領先且握有破發優勢時，卻接連出現失誤，最終喬科維奇完成關鍵破發，逆轉勝利；「我只是試著堅持住，我也不知道怎麼破他發球的，他可能是自己崩盤了，但這就是最高水準比賽的寫照，勝負往往取決於幾分，這場比賽觀眾坐滿，氣氛太棒了，我很感激自己能在這裡拿下第100冠，」喬科維奇最後說。