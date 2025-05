日內瓦決賽三盤逆轉波蘭重砲　喬科維奇生涯百冠終於到手

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)勇奪生涯百冠。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間25日凌晨,塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)在日內瓦公開賽決賽中,以5比7、7比6(2)、7比6(2)三盤逆轉波蘭發球悍將胡卡奇(Hubert Hurkacz),奪下職業生涯第100座巡迴賽冠軍,締造紀錄。

Can we all agree that Novak Djokovic is the greatest athlete ever?pic.twitter.com/hGhR6ks7UN [廣告]請繼續往下閱讀... May 24, 2025

去年在巴黎奧運摘金後,喬科維奇冠軍數一直停留在99冠,兩度距離百冠僅一步之遙,他先是在2023年10月的上海決賽敗給現任球王辛納(Jannik Sinner),今年3月又在邁阿密決賽意外敗給捷克新星門西克(Jakub Mensik)。

如今在日內瓦奪冠,讓喬科維奇成為網球公開賽年代繼康納斯(Jimmy Conners)與費德勒(Roger Federer)後,第3位奪得100冠以上的男子選手;值得一提的是,喬科維奇生涯首冠是在2006鹿特丹公開賽,當時擊敗的球員正是胡卡奇現任教練馬蘇(Nicolas Massu)。

Who else feels really happy for Novak Djokovic? pic.twitter.com/RdU67Hc9LW — Danny (@DjokovicFan_) May 24, 2025

「我要感謝我的妻子和孩子,在學校假期中抽出三天來陪我,來日內瓦為我慶生並加油,我愛你們,非常感謝你們來陪我,」喬科維奇賽後先對家人由衷表達感謝,隨後也提到教練團,「感謝你們不只在我風光的時候,也在我低潮時陪著我,只有你們知道,要在場上承受我這種瘋狂狀態有多難,這第100座冠軍,是我們一起贏得的成果。」

喬科維奇在2023年創下輝煌賽季,單賽季贏得7座冠軍,包括創紀錄的第24座大滿貫與生涯第7座ATP年終總決賽冠軍;喬科維奇一度接近完成年度大滿貫,無奈在溫網決賽敗艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。

然而接下來的賽季對喬科維奇可謂挑戰不斷,他在2024年法網8強賽前因膝傷接受手術,一陣子後奇蹟復出,不僅再次打進溫網決賽,還終於摘下生涯第一面奧運金牌;這一面奧運金牌也成了喬帥一段時間內的最後一冠,今年他在多哈、印第安泉、蒙地卡羅與馬德里都在首輪出局,也曾坦言正面臨職業生涯的「新現實」。

"But it's only a 250 tournament."



A reminder that Novak Djokovic has by far won more Big Titles than any player in tennis history. pic.twitter.com/DKNnBNrKHN — Danny (@DjokovicFan_) May 24, 2025

今天日內瓦決賽中,喬科維奇在首盤盤末發出致命雙誤以5比7讓出,但接下來喬科維奇憑藉著堅韌精神以及強烈鬥志力挽狂瀾,根據ATP官方數據指出,胡卡奇在決勝盤前3個發球局一分未失,但喬科維奇堅持到底,奮戰3小時5分鐘後取得逆轉,達成生涯交手第8連勝(8-0)。

Novak Djokovic’s road to 100 titles.



The man who completed tennis and became the greatest to ever do it. pic.twitter.com/WUEP9C2Bgm — Danny (@DjokovicFan_) May 24, 2025

比賽轉捩點出現在決勝盤第8局,當時胡卡奇在4比3領先且握有破發優勢時,卻接連出現失誤,最終喬科維奇完成關鍵破發,逆轉勝利;「我只是試著堅持住,我也不知道怎麼破他發球的,他可能是自己崩盤了,但這就是最高水準比賽的寫照,勝負往往取決於幾分,這場比賽觀眾坐滿,氣氛太棒了,我很感激自己能在這裡拿下第100冠,」喬科維奇最後說。