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苦等逾2小時終於裁定！悍將錯失滿壘1分飲恨、本季對猿0勝7敗

▲ 苦等兩小時雨未歇　富邦再遭裁定吞樂天七連敗 。（圖／截自CPBL.TV）

▲ 苦等兩小時雨未歇，富邦再遭裁定吞樂天七連敗 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

本季面對樂天桃猿戰績不佳的富邦悍將，今在系列戰第二戰作客桃園球場，苦戰至第5局仍無法得分。全場唯一分數出現在3局下，樂天憑藉雙盜壘戰術，由陳晨威跑回致勝分。比賽進行到5局便因雨勢加劇中斷，歷經兩次延賽後仍未恢復，聯盟最終宣告比賽提前結束，樂天以1比0獲勝，富邦苦吞對戰7連敗、跨季11連敗。

此役雙方在前兩局互有攻勢卻未得分，桃猿3局發動戰術搶分。悍將先發李東洺前2局投得穩健，3局被陳晨威與成晉連續安打後，桃猿啟動雙盜壘，成晉率先起跑吸引傳球，陳晨威則趁隙衝本壘得手，取得全場唯一分數。

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悍將在5局上錯失大好反攻機會，當時豊暐安打後，周佳樂觸擊造成內野失誤，再由林澤彬擊出穿越中線的內野安打，一舉形成滿壘。樂天先發魔神樂一度因鞋釘卡泥喊停調整，暫停過後董子恩擊出雙殺打，整個半局攻勢瞬間熄火。

賽事過程波折不斷，原定下午5點開賽延後至5點45分才開打，五局結束後於19:25因雨暫停，聯盟原預告21:00復賽，又延至21:40，但雨勢未歇，最終宣布比賽裁定。 根據聯盟規定，5局打完已構成正式比賽，中斷後若場地無法在一小時內恢復，即可終止比賽。

此役開賽前已因鋒面影響延後45分鐘，場地狀況始終不穩。兩隊在長時間等待中無奈接受結果，也讓悍將在本季對樂天的對戰劣勢繼續擴大，苦吞7連敗。

關鍵字： 棒球富邦悍將樂天桃猿對戰中職

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