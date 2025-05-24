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讓徐若熙拚完投？葉總：腦海裡有閃過...

▲▼ 徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙24日在台北大巨蛋面對台鋼雄鷹，繳出8局僅被敲2安、無失分好投，最快球速飆到154公里，不僅奪下個人本季首勝，也創下生涯單場最長投球局數。總教練葉君璋賽後盛讚，「應該是他今年最好的一場。」甚至可以列為生涯代表作之一。

葉總表示，徐若熙此戰最大的亮點，在於曲球與變速球的狀況明顯改善，「這兩顆球今年投起來沒那麼理想，但今天滿不錯的，包括一些數據，有些都是他過去很好的數字。」

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徐若熙今天開局並沒有飆出過往所見的155公里以上的火球，一直到8局飆出本場最速154公里。葉總認為，其實大多局數依然維持高水準，「應該是裡面（休息室）跟外面有點不一樣，裡面測大概只有第5局球速沒有超過150，除了那局之外，其他局數都有達標。」

這是徐若熙「用球數解禁」後首場先發，葉君璋指出，或許他仍在摸索節奏，「過去可能75球、上一場100球，現在投得比較多，我認為他還在抓節奏，怎麼樣讓整場維持在一個好狀況。」

徐若熙連3場沒投出保送，好球率極高，葉總直言，「老實說，我們一直有要求球員這一塊 ，盡量不要保送，他又特別好一點。」

是否考慮讓徐若熙每周固定出賽，葉總表示，「這個機率是有的，但會盡量不要讓他超過100球，也會看每一局的狀況去做拿捏。」

徐若熙投完8局僅用92球，有考慮讓他拚完投嗎？葉總坦言，「腦海一開始有閃過（念頭），但最後還是決定原本計畫去執行。」儘管球數解禁，他認為風險還是要控管。

分數沒拉開則可能續投嗎？葉總認為這是假設性問題，「今天大概設定就是90球，最多不要超過95，但最後一個打者如果纏鬥多一點，也不會讓他超過100球，比數的話也還好，可能第九局是陳冠偉還是陳禹勳的差別而已。」

關鍵字： 棒球味全龍徐若熙葉君璋壓制投手

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