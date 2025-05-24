明星長人唐斯末節「被冰」　尼克主帥：只是在找贏球方法

▲唐斯G2僅在第4節出賽不到5分半鐘，末節0分，正負值-20為全隊最差。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

尼克在東區冠軍賽連2場不敵溜馬，創下隊史首次在分區決賽主場吞下前兩戰敗仗的紀錄。明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）第4節僅出賽不到5分半鐘，主帥席波杜（Tom Thibodeau）的調度引發質疑，對此他賽後強調，只是「在尋找贏球的方法」。

唐斯此役雖攻下20分、7籃板，但正負值-20為全隊最差。他在第4節先發登場，卻在打了3分鐘後與佩恩（Cameron Payne）一同被換下，當時尼克以85比94落後。「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）與阿努諾比（OG Anunoby）回到場上後，尼克隨即打出9比3攻勢，一度將分差追至5分，但透納（Myles Turner）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）隨後連飆兩記三分，溜馬重新拉開至雙位數分差。

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唐斯直到比賽剩下2分25秒才重新回到場上，此時尼克已落後9分。雖然末段一度縮小差距，但他在末節1分未得，未能幫助球隊止敗。

▲唐斯希望去年在灰狼的逆轉經驗，能成為尼克反攻的養分。（圖／達志影像／美聯社）

主帥席波杜賽後解釋為何未早點換回唐斯，「我們當時陷入落後，那組人馬給了我們一些機會，所以我們就順勢讓他們繼續打。我們只是想找出贏球的方法。」

尼克上一次在東區決賽0比2落後已是2000年，對手同樣是溜馬，當年他們雖曾連贏兩場扳平戰局，最終仍在第6戰出局。

唐斯受訪時也提及自己過去的「逆轉」經驗，希望成為尼克反攻的養分，「如果我從去年學到什麼，那就是你贏兩場有多快，輸兩場也可以有多快。」上季效力灰狼時，他們曾在2比0領先金塊後吞下3連敗，最後完成逆襲挺進下一輪。