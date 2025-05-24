尼克主帥「過度迷信」先發5人　美媒：恐因此痛失總冠軍賽門票

▲尼克東冠陷入0比2落後，主帥席波杜過度依賴先發5人遭質疑。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

握有主場優勢的尼克在東區冠軍賽陷入0比2落後，主帥席波杜（Tom Thibodeau）過度「迷信」先發5人組引發質疑。美國《CBS 體育》直言，這樣的固執調度恐成為大蘋果軍團無緣總冠軍賽的主因，數據也顯示，今年季後賽，尼克啟用的18套陣容中，效果最差的就是席波杜堅持使用的先發5人。

尼克本季例行賽的先發5人組，布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）、布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）與唐斯（Karl-Anthony Towns）合計出賽940分鐘，是全聯盟上場時間最長的組合。進入季後賽，席波杜仍堅持使用這套陣容，卻在前兩戰被溜馬擊敗。

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尼克此套先發在季後賽已打滿308分鐘，被對手淨勝50分，自2008年開始統計陣容數據以來，只有7支陣容在單一季後賽淨負50分以上，僅2018-19賽季的拓荒者先發出賽超過200分鐘。大多數情況下，如果某組人馬打得這麼差，教練早就換人了；若不換，球隊通常也撐不到這麼多分鐘就被淘汰。

▲尼克主帥席波杜堅持不變陣，美媒警告他們恐因此錯過總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

與溜馬系列賽G1，尼克在至少有一位替補球員上場的時段淨勝13分，但先發5人卻淨負16分，最終3分落敗。G2依舊沒變陣，先發5人上場7分18秒，被溜馬打出8分差距；接著替補上來，反超3分進入半場。下半場席波杜再次啟用原班先發，打了7分42秒，再度被反超變落後2分。

雖然之後他改用替補組，但已無力回天。目前兩戰下來，尼克在沒有先發5人上場時，總共贏了21分，依舊陷入0比2落後，關鍵就在於教練的調度保守。

《CBS 體育》指出，這套先發的防守效率值117.6，若放在例行賽將排在聯盟倒數第5。令人不解的是，身為「防守派」教練的席波杜，卻未選擇將防守效率優異的麥克布萊德（Miles McBride）與羅賓森（Mitchell Robinson）納入先發。

▲尼克王牌布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

當羅賓森上場時，尼克的籃板率提升至58.8%；他不在場時則降至50.5%。但由於羅賓森替補出發，導致他在比賽中連續出場過長時間，體力無法支撐，影響下半場表現。《CBS 體育》認為，若羅賓森從先發打起，能有效分散上場時間，保持防守與籃板優勢。

此外，G1布朗森在場下時，由唐斯、阿努諾比、哈特、羅賓森與麥克布萊德組成的陣容曾淨勝11分，G2卻完全未被啟用。

《CBS 體育》更指出，這不再只是單場調度上的失誤，而是數個月的數據明確顯示：這套先發已經無法奏效。席波杜若早做出調整，尼克如今或許已距離總冠軍賽只差2勝；相反地，他們目前只要再輸2場，就將提前出局。

▲尼克明星長人唐斯。（圖／達志影像／美聯社）