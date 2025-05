轉隊第11場終開胡　菊池雄星奪首勝！助天使締10年來最長8連勝

▲菊池雄星奪下身披天使球衣首勝。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

天使日籍左投菊池雄星終於迎來轉隊後首勝,今(24)日在主場迎戰馬林魚,先發主投5局2/3無失分,用出本季最多的110球,送出4次三振、被敲7安打、另有4次保送,率隊以7比4搶下系列賽開門紅,也助球隊豪取8連勝,戰績回升至25勝25敗,重返5成勝率。

菊池在去年休季與天使簽下3年6300萬美元合約,儘管開季表現穩定,本場賽前防禦率僅3.38,此前曾繳出5場優質先發,但始終與勝投無緣,直到今日的本季第11場先發才突破勝場荒,賽後戰績1勝4敗,自責分率降至3.17。

本場菊池幾乎每局都面臨壘上有人的狀況,但憑藉穩定控球與關鍵時刻的強心臟,多次化解失分危機。

菊池在首局投出保送後,以變速球讓對方第4棒諾比(Connor Norby)打成二壘滾地球化解危機;第2局雖被敲本場首安,但隨後連飆2次三振封鎖攻勢;第3局面對拉米瑞茲(Agustín Ramírez)與瓦加曼(Eric Wagaman)也穩健解決。

第4局菊池雖一度讓跑者站上一、二壘,還遭強襲球擊中手套球彈出形成內野安打,但他仍冷靜處理下一棒桑切斯(Jesús Sánchez),成功封鎖失分;第5局2出局後被敲出安打,但隨即解決下一棒打者,順利完成5局無失分;第6局他在2出局後連投2次保送形成滿壘退場,所幸後續接替投球的史崔克蘭(Hunter Strickland)順利讓對手擊出游擊滾地球出局,成功守下菊池遲來的勝利。

