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轉隊第11場終開胡　菊池雄星奪首勝！助天使締10年來最長8連勝

▲▼天使菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星奪下身披天使球衣首勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

天使日籍左投菊池雄星終於迎來轉隊後首勝，今（24）日在主場迎戰馬林魚，先發主投5局2/3無失分，用出本季最多的110球，送出4次三振、被敲7安打、另有4次保送，率隊以7比4搶下系列賽開門紅，也助球隊豪取8連勝，戰績回升至25勝25敗，重返5成勝率。

菊池在去年休季與天使簽下3年6300萬美元合約，儘管開季表現穩定，本場賽前防禦率僅3.38，此前曾繳出5場優質先發，但始終與勝投無緣，直到今日的本季第11場先發才突破勝場荒，賽後戰績1勝4敗，自責分率降至3.17。

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本場菊池幾乎每局都面臨壘上有人的狀況，但憑藉穩定控球與關鍵時刻的強心臟，多次化解失分危機。

菊池在首局投出保送後，以變速球讓對方第4棒諾比（Connor Norby）打成二壘滾地球化解危機；第2局雖被敲本場首安，但隨後連飆2次三振封鎖攻勢；第3局面對拉米瑞茲（Agustín Ramírez）與瓦加曼（Eric Wagaman）也穩健解決。

第4局菊池雖一度讓跑者站上一、二壘，還遭強襲球擊中手套球彈出形成內野安打，但他仍冷靜處理下一棒桑切斯（Jesús Sánchez），成功封鎖失分；第5局2出局後被敲出安打，但隨即解決下一棒打者，順利完成5局無失分；第6局他在2出局後連投2次保送形成滿壘退場，所幸後續接替投球的史崔克蘭（Hunter Strickland）順利讓對手擊出游擊滾地球出局，成功守下菊池遲來的勝利。

菊池退場後，天使靠打擊妨礙、觸身球與高飛犧牲打連拿3分，第8局索勒（Jorge Soler）再補上一發保險陽春砲，本季第7轟到手，終場天使7比4成功守成。

菊池在上一場對戰道奇時因跑壘守備接觸扭傷右腳踝提前退場，此役傷癒回歸即展現強大韌性，這也是他繼2023年6月藍鳥時期後，再次面對馬林魚，2場對戰皆繳出無失分內容。

▲▼天使菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星本場主投5局2/3無失分。（圖／達志影像／美聯社）

打線方面天使火力支援充足，瓦德（Taylor Ward）於2局從馬林魚先發阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）手中轟出本季第15轟，並於4局補上一支高飛犧牲打，追平隊史連9場敲出長打紀錄；歐哈皮（Logan O’Hoppe）同樣在4局敲出適時二壘安打，助隊擴大領先。

這波8連勝是天使自2014年9月以來最長的連勝紀錄，近17戰拿下12勝，場均攻下6分，整體狀態與氣勢正旺。

關鍵字： MLB菊池雄星天使

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