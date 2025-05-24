隊史首次！尼克主場開局連吞2敗　僅1.1%機率能翻盤晉級

▲尼克在主場連續吞下2場敗仗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

原本握有主場優勢的紐約尼克，卻在東區冠軍賽前2戰遭溜馬連下兩城，系列賽以0比2落後，也寫下隊史首次在季後賽系列戰主場開局2連敗的難堪紀錄。放眼NBA歷史，季後賽前2戰在主場落敗的隊伍，翻盤晉級的機率僅有1.1%。

尼克G1本有機會拿下勝利，卻在最後時刻崩盤遭到17分逆轉；G2雖奮力一搏，但第4節又讓比數被拉開，最終以109比114再吞敗仗。

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儘管系列賽尚未結束，但數據顯示尼克的處境已相當險峻。根據《Land of Basketball》統計，NBA歷史上共有464支球隊在系列賽取得2比0領先，其中僅34隊最終遭逆轉，勝率僅約7%；若再縮限為「前2戰在主場落敗」的情況，成功翻盤者更只有5隊，勝率僅1.1%。

▲歷史數據不太看好尼克能晉級。（圖／達志影像／美聯社）

這也讓尼克成為聯盟史上第6支面臨此窘境的球隊，上一次有球隊在主場先吞2敗仍逆轉成功，得可追溯至2021年快艇與獨行俠的7戰激鬥。

更令人擔憂的是，印第安納在今年季後賽展現極強的客場抗壓性，G3與G4回到溜馬主場後，尼克將面臨背水一戰。事實上，溜馬在前2輪的G3都曾大比分輸球，這可能是尼克重拾士氣的轉捩點。