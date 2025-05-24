巴黎奧運攜手摘銅！李孟遠痛失教練父親　「下輩子還當您的孩子」

▲巴黎奧運定向飛靶銅牌得主李孟遠痛失教練父親謝志培。（圖／翻攝自Facebook／李孟遠）

記者游郁香／綜合報導

台灣射擊界今（24）日傳來令人哀傷的消息，巴黎奧運定向飛靶銅牌得主李孟遠的父親兼教練謝志培，18日因病辭世，享壽68歲。李孟遠在社群平台發表長文，回憶父子一路相伴、攜手登上奧運舞台的點滴，更以一句「下輩子我還願意當您的孩子」淚別至親，字字句句道盡深沉思念與不捨。

謝志培並非運動員出身，因在台北市射擊委員會任職文書工作，受恩師蔡白生賞識，才開始投入射擊訓練。他把射擊視為終身志業，也把兒子李孟遠一手帶進這條路上。2024年巴黎奧運，父子倆以教練與選手的身份並肩作戰，射下台灣射擊史首面奧運獎牌，完成蔡白生生前「培育奧運得牌選手」的心願，譜出一段堅毅又動人的父子傳奇。

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不幸的是，謝志培在奧運後癌症復發，今年農曆年間一度住進加護病房，病情稍見穩定後轉入普通病房，未料近日因感冒導致病情急轉直下，18日病逝，消息震驚射擊界。

▲巴黎奧運定向飛靶銅牌得主李孟遠的教練爸爸謝志培因病辭世。（圖／翻攝自Facebook／李孟遠）

李孟遠透露，「出國前就有點擔心，媽媽說你答應要等我回來，沒想到最終還是沒來得及見你最後一面。爸，你還是這麼的灑脫！」他坦言曾對父親嚴厲的指導感到厭煩，現在卻覺得「沒聽到你唸更煩，渾身不對勁」。

從2010年廣州亞運一路走來，李孟遠回憶當年自己上場只想快點結束比賽，父親也只敢遠遠偷看比賽，去年卻能穩坐奧運決賽場邊給他信心，「一起開心過、一起失落過、更是一起風光過，真的很精彩！謝謝你陪伴我的這段時光、謝謝你教會我的一切、更謝謝你所做的一切，就這樣我們把彼此永遠都留在心中 。」他最後深情寫道，「您功成身退了，一路好走。下輩子我還願意當您的孩子！」