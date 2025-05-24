快訊／溜馬客場再退尼克！東冠2連勝　西亞卡姆狂轟39分

▲溜馬西亞卡姆猛轟39分。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬在東區冠軍賽G1上演17分神奇逆轉，今（24）日G2繼續在麥迪遜花園廣場登場，兩隊前3節打完戰成81平，印第安納憑藉末節一波13比4攻勢拉開分差，但「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）連續得分和助攻，尼克在最後14.2秒逼近到1分差。不過溜馬最終穩住陣腳，在西亞卡姆（Pascal Siakam）整場猛轟39分帶領下，以114比109在系列賽取得2連勝。

急需在主場扳回顏面的尼克與來犯的溜馬，G2上半場打得難分難解，雙方輪流掌控比賽節奏，首節由溜馬佔上風，第2節則是尼克反超。印第安納前場大將西亞卡姆前2節火力全開，14投9中攻下23分，但G1末節差點上演三分絕殺的少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）手感相當冰冷，7投1中僅得2分。

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▲「紐約之王」布朗森（中）。（圖／達志影像／美聯社）

尼克方面，「紐約之王」布朗森上半場11投6中繳出17分，當家長人唐斯（Karl-Anthony Towns）次節獨攬12分，替球隊提供穩定火力。替補羅賓森（Mitchell Robinson）與麥布萊德（Deuce McBride）也有關鍵演出，羅賓森發揮內線影響力，兩人正負值領先全隊。

上半場結束，尼克以52比49些微領先。兩隊第3節繼續拉鋸，布朗森和西亞卡姆仍扮演主宰角色，其中西亞卡姆前3節打完已攻下32分；根據統計，這是自1997年萊斯（Glen Rice）在麥迪遜花園砍下33分以來，季後賽客隊球員在前3節的最高分紀錄。

Pascal Siakam keepin' it SPICY in Manhattan ????



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雙方以81平進入決勝節，溜馬替補麥康諾（T.J. McConnell ）開局急停跳投命中，並連續助攻長人透納（Myles Turner）、謝波德（Ben Sheppard）和西亞卡姆，趁著尼克一哥布朗森在場下休息時，拉出一波13比4猛攻，取得94比85、9分領先。

▲溜馬前場大將西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

尼克在比賽還剩9分鐘時將布朗森換回場上，隨後布里吉斯（Mikal Bridges）迅速連下4分，布朗森與G1末節連砍6記三分的溜馬奇兵內史密斯（Aaron Nesmith）互飆外線，戰局依舊膠著。

印第安納長人透納則展現能裡能外的身手，他在終場前4分25秒砍進個人本場首顆三分，將分差擴大到103比97，今日找不到準星的主控哈利伯頓也來了一記25呎三分，在西亞卡姆兩罰俱中並利用快攻取分後，雙方分差來到10分。

Brunson with a BIG bucket to make it a one-possession game ‼️



Crunch time in New York ???? pic.twitter.com/Qa3va3omPp — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 24, 2025

最後1分40秒，布朗森先是命中一記外線，再來一記高難度拋投，尼克一波7比0反擊，將比數逼近到107比110。終場前14.2秒，布朗森助攻哈特（Josh Hart ），進一步將分差縮小到1分。由於時間所剩無幾，布朗森犯規將內史密斯送上罰球線，他關鍵兩罰俱中，溜馬重新取得3分領先，布朗森出手三分不進，溜馬終場以114比109守住勝果，將帶著2勝0敗回到主場迎接G3。

溜馬以西亞卡姆攻下39分最高，一哥哈利伯頓則貢獻14分、11助攻。尼克王牌布朗森飆出36分、11助攻和3籃板，可惜沒能率隊逆轉。