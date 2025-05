快訊／溜馬客場再退尼克！東冠2連勝　西亞卡姆狂轟39分

▲溜馬西亞卡姆猛轟39分。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

溜馬在東區冠軍賽G1上演17分神奇逆轉,今(24)日G2繼續在麥迪遜花園廣場登場,兩隊前3節打完戰成81平,印第安納憑藉末節一波13比4攻勢拉開分差,但「紐約之王」布朗森(Jalen Brunson)連續得分和助攻,尼克在最後14.2秒逼近到1分差。不過溜馬最終穩住陣腳,在西亞卡姆(Pascal Siakam)整場猛轟39分帶領下,以114比109在系列賽取得2連勝。

急需在主場扳回顏面的尼克與來犯的溜馬,G2上半場打得難分難解,雙方輪流掌控比賽節奏,首節由溜馬佔上風,第2節則是尼克反超。印第安納前場大將西亞卡姆前2節火力全開,14投9中攻下23分,但G1末節差點上演三分絕殺的少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)手感相當冰冷,7投1中僅得2分。

▲「紐約之王」布朗森(中)。(圖/達志影像/美聯社)

尼克方面,「紐約之王」布朗森上半場11投6中繳出17分,當家長人唐斯(Karl-Anthony Towns)次節獨攬12分,替球隊提供穩定火力。替補羅賓森(Mitchell Robinson)與麥布萊德(Deuce McBride)也有關鍵演出,羅賓森發揮內線影響力,兩人正負值領先全隊。

上半場結束,尼克以52比49些微領先。兩隊第3節繼續拉鋸,布朗森和西亞卡姆仍扮演主宰角色,其中西亞卡姆前3節打完已攻下32分;根據統計,這是自1997年萊斯(Glen Rice)在麥迪遜花園砍下33分以來,季後賽客隊球員在前3節的最高分紀錄。

