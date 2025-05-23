運動雲

>

孫易磊日職初登板有大將之風！好兄弟劉俊緯開心

▲▼中職劉俊緯。（圖／記者李毓康攝）

▲劉俊緯。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

中職味全龍隊野手劉俊緯看好兄弟孫易磊完成日職一軍初登板直言開心，相識10多年稱讚孫易磊有大將之風，昨天平手局面能獲得初登板機會代表有實力、相信會讓孫易磊更有信心。

日職北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊昨天轉正式球員馬上獲得一軍登板機會，在與福岡軟銀隊比賽9局平手局面登板，延長賽10局續投，生涯一軍初登板，中繼投2局無失分，最快球速152公里，拿下中繼成功，總教練新庄剛志稱讚「膽識很好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

龍隊野手劉俊緯從國小就認識孫易磊，兩人在少棒、青棒階段都是隊友，劉俊緯今天賽前受訪表示，昨天在巴士上跟同為穀保家商畢業的龍隊友林辰勳一起看孫易磊完成一軍初登板，很替他開心。

劉俊緯表示，孫易磊高中前兩年是投手、打擊兩邊跑，高三過後專注投手，一路走來孫易磊心態進步很多，昨天看孫易磊登板很有大將之風，以前可能遇到危機會有點慌亂，但現在不管面對什麼場面都能穩定冷靜的面對。

劉俊緯分享，昨天孫易磊9局投完後，有看到新庄剛志跟孫易磊講話，當時就跟林辰勳開玩笑說，「教練應該是叫他再投一局」，沒想到成真，也提到孫易磊一定是實力受到肯定才能站上那個舞台，生涯初登板就是這麼緊張的局面，相信這場比賽也會是重要的轉捩點，讓孫易磊更增添信心。

劉俊緯透露，在開始打棒球前其實兩人就同校，在運動會上遇過，升上小學三年級本來分在同班，但孫易磊轉學到東園打棒球，他也在小學四年級跟著轉到東園打球，國中雖然沒有同隊，但在國家隊中也會遇到、相處時間算多，高中再度成為隊友，「看到認識10幾年的好兄弟在日職舞台發光，很開心。」

關鍵字： 中職味全龍孫易磊劉俊緯日職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「那投手育成上來的？」孫易磊被注意到了！軟銀監督讚不簡單

「那投手育成上來的？」孫易磊被注意到了！軟銀監督讚不簡單

勝騎士肩傷歸期未定　兄弟鎖定新洋投人選

勝騎士肩傷歸期未定　兄弟鎖定新洋投人選

張奕6連敗防禦率破7遭降二軍！鋒總點出下滑主因　王尉永升一軍

張奕6連敗防禦率破7遭降二軍！鋒總點出下滑主因　王尉永升一軍

「再投1局喔？」新庄剛志還原9局對話　孫易磊：謝謝！我上！

「再投1局喔？」新庄剛志還原9局對話　孫易磊：謝謝！我上！

林昀儒挺過傷停7局力退德名將　闖世錦賽男單8強刷新個人最佳

林昀儒挺過傷停7局力退德名將　闖世錦賽男單8強刷新個人最佳

世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

快訊／又是一波流！雷霆西冠2連勝　灰狼悍將守SGA氣到翻臉猛推

快訊／又是一波流！雷霆西冠2連勝　灰狼悍將守SGA氣到翻臉猛推

檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗：很感謝隊友幫忙

檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗：很感謝隊友幫忙

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨　本人向台灣主辦道歉：我被利用了

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨　本人向台灣主辦道歉：我被利用了

《第一神拳》主題曲響起！孫易磊熱血初登板　感謝古林睿煬關鍵提點

《第一神拳》主題曲響起！孫易磊熱血初登板　感謝古林睿煬關鍵提點

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

熱門新聞

「那投手育成上來的？」孫易磊被注意到了！軟銀監督讚不簡單

勝騎士肩傷歸期未定　兄弟鎖定新洋投人選

張奕6連敗防禦率破7遭降二軍！鋒總點出下滑主因　王尉永升一軍

「再投1局喔？」新庄剛志還原9局對話　孫易磊：謝謝！我上！

林昀儒挺過傷停7局力退德名將　闖世錦賽男單8強刷新個人最佳

世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1孫易磊壓制軟銀！監督驚：育成的？

2勝騎士歸期未定　兄弟鎖定新洋投

3張奕慘遭降！鋒總談關鍵　王尉永歸隊

4新庄問再投1局？孫易磊：謝謝！我上

5林昀儒7局力退德名將　闖世錦賽男單8強

最新新聞

1林立缺陣？古久保妙答　和霸鉧德談心

2孫易磊初登板大將之風！好兄弟開心

3不等鑀龍？頂替洋投設定仍是中繼

4悍將新洋投二軍開箱　鋒總談一軍時機

5被波賽樂說臭？曾仁和笑答原因

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

30多名職棒退役球員齊聚　周思齊:這畫面滿美歡迎來看

人生首支場內全壘打　林瀚好喘：快要不能呼吸

周思齊差點開轟直呼好可惜　甲子園大師約定2年後報仇

孫易磊轉支配下火速上一軍！新庄監督曝「台灣雙星」夢幻安排

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366