肩傷竟是投手絕症？王尉永曾為此鬱卒半年　哽咽謝妻子拉他一把

▲王尉永 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將投手王尉永相隔278天重返一軍，上一次出賽要追溯到2024年8月18日。他今天受訪坦言自己的傷勢其實是「關節唇二級撕裂」。面對被稱為投手的「絕症」，王尉永一度消息半年之久，甚至想過不打了，多虧妻子將他從深淵拉回，如今熬過辛苦復健日子，他很感激妻子，也謝謝自己沒放棄。

這是王尉永投球生涯遇到最嚴重的一次傷勢，他透露，一開始不舒服時，以為只是普通肩痛，結果休息後狀況仍未改善。他輾轉三家醫院，第一家認為是陳舊傷勢，第二家則建議開刀，但最終在長庚醫院獲得非手術方案，「醫生說不用開刀，叫我把它硬練回來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

復健過程艱辛，王尉永形容，「剛開始丟網子真的很不舒服，連睡覺壓到肩膀都會痛。」為了適應，他持續以刺激、重量訓練強化肩膀肌群。他也透露曾接受兩次PRP注射，第二次才見起色，「現在狀態大概有90％，不敢說最好。」

聊起這段低潮，王尉永一度哽咽，表示復健期間情緒曾陷入低谷，「我鬱卒了半年之久，常常在家消極，想說還是不要打了，但不想把負面情緒給小朋友看。」所幸，妻子一句話讓他徹底清醒，「練就對了，沒有就算了。」

這句簡單卻堅定的話成為王尉永的救命繩，也讓他重新找回動力，想再為家人拚一次，「我也還年輕，我還想再打。」身為家中經濟支柱，這份責任感成了他復健路上的最大動力。

回想重返實戰的第一天，王尉永笑說自己也驚訝，「第一次live BP（投打實戰）丟到145公里，我自己都嚇到，因為之前live BP最多也就140出頭。」雖然隔天整隻手酸痛，但他認為這是能接受的代價。

能夠回來，王尉永坦言當初知道時，一度心想：「完蛋了！可能沒辦法回來了！」如今順利重返投手丘，他直呼自己相當幸運，也笑說，「我已經29歲了，不年輕了，現在要更注意使用方式，好好保護自己，不能再受傷了。」

球隊今年傷兵不斷，王尉永同時把自己的經驗分享給正在復健的陳仕朋與江國豪，「因為我自己也開過骨刺，我跟他們說，一定會撞牆，也會很不舒服，但就是要想辦法克服。」他感受到兩人已有明顯進步，也鼓勵他們堅持下去，「慢慢越來越好了！」

睽違9個多月重回一軍投手丘，王尉永慶幸自己沒有被擊倒，「我回來了！」他感謝當初自己沒有放棄，「心態真的很重要，我曾經真的非常消極，感覺好像天要塌下來，後面慢慢康復時，現在回頭來看，當初放慢腳步是對的，每天也試著跟自己對話，試著更了解自己身體。」