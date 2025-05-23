灰狼大將藍道G2僅拿6分遭棄用　自責在場上「站著看」被罵爆

▲灰狼大將藍道西區冠軍賽G2表現低迷，被自家球迷罵爆。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灰狼第2得分手藍道（Julius Randle）在西區冠軍賽G2狂打鐵，整場11投2中僅拿個人季後賽生涯新低6分，還發生4次失誤，明尼蘇達也以103比118慘敗給雷霆，系列賽陷入0比2落後。此戰決勝節被晾在板凳上的藍道賽後坦言，自己在場上「站著看太久」，導致無法進入節奏。

「大多數時間節奏都不對，我覺得我可能站著看太久了，」藍道賽後接受訪問時坦承自己表現失常，「我得讓自己更積極參與進攻，讓自己動起來。你知道雷霆的防守，他們會對你一擁而上。」

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藍道本季轉戰灰狼後宛若「重生」，他過去在尼克時常季後賽熄火，今年卻屢次有關鍵貢獻，西區冠軍賽G1甚至是表現最穩定的明尼蘇達球員，單場13投9中飆出28分、8籃板。未料G2就像被打回原形，完全找不到準星，11投2中，命中率不到2成，第4節還被主帥芬奇（Chris Finch）棄用，改用里德（Naz Reid）嘗試改變戰局。

▲藍道（左）坦言「站著看太久」，未能進入比賽節奏。（圖／達志影像／美聯社）

「我覺得Naz那段打得不錯，」芬奇表示，「我想試著拉開空間，讓場上有更多快速決策能力，看看是否能改變比賽節奏。」不過里德表現也不算理想，8投3中攻下10分，三分球5投盡墨。

賽後社群媒體上罵聲不斷，許多球迷氣到開酸藍道，「藍道今晚根本沒出現 」、「把藍道按在板凳上，他搞不好之後才會把上籃投進 」、「感覺藍道是接到賭城電話才會打這麼爛」、「單場個位數得分真的太誇張了，我受夠了」、「要是藍道這樣打，雷霆可能會跟對灰熊一樣直接橫掃」。

灰狼若無法盡快調整，恐將止步西區決賽。主帥芬奇開季曾公開要求球隊證明去年打進西冠不是僥倖，現在第3戰可能成為命運轉捩點，盼回到主場後能找回節奏，避免遭雷霆聽牌。