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不滿SGA每回合買犯出手怒推　灰狼大鎖：我只想真的犯規一下

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

西區冠軍賽G2末節遭雷霆拉開比分時，灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）直接將新科MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）推倒在地，吃下1次一級惡意犯規。賽後他語出驚人，「我只是想真的犯規一下而已，我其實沒有生氣，只是我還有犯規可以用。」

本季聯盟公認最難守的球星之一，SGA在G2再度爆發，全場21投12中，狂砍38分，並有13罰11中的高效表現，幾乎讓灰狼防線毫無招架之力。對位主防的麥克丹尼爾斯已連2戰陷入犯規麻煩，G1時他6犯離場，G2也僅差1犯就再次畢業。

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

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▲麥克丹尼爾斯認為吉爾吉斯-亞歷山大（左）每回合都在製造犯規。（圖／達志影像／美聯社）

面對記者提問，麥克丹尼爾斯沒有閃躲，「我們隊真的覺得他太煩了，他每個回合都在製造犯規，我只是想讓他知道，我們會給點反應。」雖然這次推人行為遭吹惡意犯規，但未造成SGA受傷，也未被判更嚴重處分。

本輪系列戰，SGA帶領的雷霆以2比0領先，G2以118比103再度擊潰灰狼，SGA不僅靠罰球累積得分，更多次以單打切入、後撤跳投徹底撕裂防線。

隨著防守不斷受挫，灰狼勢必須改變對SGA的防守策略，若只以推人或情緒反應應對這位聯盟頂尖後衛，恐怕只會讓自身防線崩得更快。

關鍵字： NBASGA吉爾吉斯-亞歷山大雷霆麥克丹尼爾斯

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