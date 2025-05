史上首位「40轟70盜」　勇士阿庫尼亞即將復出迎接賽季首秀

▲勇士外野手阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

亞特蘭大勇士台灣時間23日宣佈,陣中MVP外野手阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)預計將在明日的比賽中復出,迎接2025賽季首秀,這對去年因左膝傷勢缺席將近一整年的他來說,無疑是最好消息。

The @Braves announce that Ronald Acuña Jr. will return to their lineup Friday night.



His last Major League game was May 26, 2024. pic.twitter.com/nuUSVx31gg