史上首位「40轟70盜」　勇士阿庫尼亞即將復出迎接賽季首秀

▲勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

亞特蘭大勇士台灣時間23日宣佈，陣中MVP外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）預計將在明日的比賽中復出，迎接2025賽季首秀，這對去年因左膝傷勢缺席將近一整年的他來說，無疑是最好消息。

The @Braves announce that Ronald Acuña Jr. will return to their lineup Friday night.



His last Major League game was May 26, 2024. pic.twitter.com/nuUSVx31gg [廣告]請繼續往下閱讀... May 23, 2025

阿庫尼亞在去年5月26日遭遇左膝前十字韌帶撕裂的傷勢，於6月6日接受手術；今年他在小聯盟進行6場復健比賽，繳出15打數6安打，包括2支全壘打的成績，狀態相當不錯，也證明自己已經準備重返大聯盟。

阿庫尼亞去年僅出賽49場，打擊率為2成50，擊出4支全壘打，貢獻15分打點與16次盜壘，OPS為0.716。

他在2023年以打擊率3成36、41轟、106打點及全聯盟最高的1.012 OPS成績，成為國聯MVP；而且是史上唯一一位在單季達成至少40支全壘打和70次盜壘的球員。

Ronald Acuña Jr. slugs his second home run of his rehab stint pic.twitter.com/hgQbhx7KKc — MLB (@MLB) May 18, 2025

阿庫尼亞生涯累積722場出賽，累計165轟與195次盜壘，勇士今天延長賽7比8敗給國民後，總教練史尼特（Brian Snitker）宣佈他將在明天與教士的系列賽揭幕戰前被移出傷兵名單，正式復出。

「他們在賽前再次與他確認狀況，並決定讓他今天休息，明天隨隊出賽，而不是今晚在路易斯維爾比賽後明天休息，」史尼特受訪時說道，「他覺得自己準備好了，這是個好消息，能讓他重返打線實在太棒了。」

「他這段時間什麼都沒做，只是在訓練，」史尼特談到阿庫尼亞的近況時表示，「讓他回到外野的重點不在於膝蓋，膝蓋沒問題，是為了讓他全身都準備好，他的狀態很好，體態精實，感覺非常好，最重要的是聽他說自己的身體狀況，他說昨晚之後感覺很棒。」