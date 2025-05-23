運動雲

>

開季8勝42敗、4戰遭費城人橫掃　洛磯創百年來最難堪紀錄

▲洛磯隊王牌投手馬奎茲（German Marquez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛磯隊王牌投手馬奎茲（German Marquez）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間23日上午，科羅拉多洛磯在主場0比2不敵費城費城人慘遭四戰橫掃，這是洛磯本賽季第8次遭對方橫掃，洛磯也成為現代棒球（自1900年以後）史上第一支在賽季前50場比賽中輸掉42場的球隊。

費城人今天靠著重砲哈波（Bryce Harper）與凱普勒（Max Kepler）分別在4、7兩局貢獻帶有打點的長打挹注下，取得2比0領先；先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）主投6.2局被敲出6支安打，飆出6次三振沒有失分，後續登板的柯克林（Orion Kerkering）、斯特拉姆（Matt Strahm）以及終結者羅梅羅（Jordan Romano）也沒有讓洛磯打線越雷池一步，合力替球隊守住這場完封勝。

賽後洛磯隊戰績跌至8勝42敗，成為現代棒球時代（自1901年以來）前50場比賽最差開局的球隊，若再往前追溯，只有1895年的路易維爾上校隊（7勝43敗）開季前50場比賽表現更差。

洛磯隊本季主場戰績為5勝20敗，依目前節奏推算，本季將吞下136場敗仗，將超越1899年克里夫蘭蜘蛛隊（20勝134敗）成為大聯盟歷史上單季最多敗的球隊；芝加哥白襪隊在上個球季以121敗創下現代紀錄。

洛磯隊本季已經第8度遭到對手完封，而在前50場比賽中發生的45次失誤更是自2019年西雅圖水手以來大聯盟最多，對此今天先發7局僅丟2分（1分自責）的王牌右投馬奎茲（German Marquez）仍保持樂觀，他堅信球隊會有進展。

「我覺得每天都是我們的日子，我們要盡全力去贏球，」馬奎茲說，「我們需要團結一致，而且我們正逐漸接近那個目標。」

關鍵字： MLB科羅拉多洛磯費城費城人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「那投手育成上來的？」孫易磊被注意到了！軟銀監督讚不簡單

「那投手育成上來的？」孫易磊被注意到了！軟銀監督讚不簡單

勝騎士肩傷歸期未定　兄弟鎖定新洋投人選

勝騎士肩傷歸期未定　兄弟鎖定新洋投人選

「再投1局喔？」新庄剛志還原9局對話　孫易磊：謝謝！我上！

「再投1局喔？」新庄剛志還原9局對話　孫易磊：謝謝！我上！

世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

林昀儒挺過傷停7局力退德名將　闖世錦賽男單8強刷新個人最佳

林昀儒挺過傷停7局力退德名將　闖世錦賽男單8強刷新個人最佳

檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗：很感謝隊友幫忙

檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗：很感謝隊友幫忙

《第一神拳》主題曲響起！孫易磊熱血初登板　感謝古林睿煬關鍵提點

《第一神拳》主題曲響起！孫易磊熱血初登板　感謝古林睿煬關鍵提點

快訊／又是一波流！雷霆西冠2連勝　灰狼悍將守SGA氣到翻臉猛推

快訊／又是一波流！雷霆西冠2連勝　灰狼悍將守SGA氣到翻臉猛推

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨　本人向台灣主辦道歉：我被利用了

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨　本人向台灣主辦道歉：我被利用了

NBA西冠G2開打97秒就濺血　主裁判遭雷霆悍將打中狂噴鼻血

NBA西冠G2開打97秒就濺血　主裁判遭雷霆悍將打中狂噴鼻血

【秒收包包閃人！】葉丙成演講突遭4連問　現場氣氛火爆

熱門新聞

「那投手育成上來的？」孫易磊被注意到了！軟銀監督讚不簡單

勝騎士肩傷歸期未定　兄弟鎖定新洋投人選

「再投1局喔？」新庄剛志還原9局對話　孫易磊：謝謝！我上！

世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

林昀儒挺過傷停7局力退德名將　闖世錦賽男單8強刷新個人最佳

檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗：很感謝隊友幫忙

讀者回應

﻿

熱門新聞

1孫易磊壓制軟銀！監督驚：育成的？

2勝騎士歸期未定　兄弟鎖定新洋投

3新庄問再投1局？孫易磊：謝謝！我上

4世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

5林昀儒7局力退德名將　闖世錦賽男單8強

最新新聞

1夜市進駐新莊！呷好味還能抽機票

2梅西解答生涯最愛的進球

3洛磯創百年來最難堪紀錄

435歲格林重返防守一隊　柯瑞致賀

5高國輝差點轟　林晨樺疑惑：是彈力球嗎？

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

30多名職棒退役球員齊聚　周思齊:這畫面滿美歡迎來看

人生首支場內全壘打　林瀚好喘：快要不能呼吸

周思齊差點開轟直呼好可惜　甲子園大師約定2年後報仇

孫易磊轉支配下火速上一軍！新庄監督曝「台灣雙星」夢幻安排

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366