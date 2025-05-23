開季8勝42敗、4戰遭費城人橫掃　洛磯創百年來最難堪紀錄

▲洛磯隊王牌投手馬奎茲（German Marquez）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間23日上午，科羅拉多洛磯在主場0比2不敵費城費城人慘遭四戰橫掃，這是洛磯本賽季第8次遭對方橫掃，洛磯也成為現代棒球（自1900年以後）史上第一支在賽季前50場比賽中輸掉42場的球隊。

The Rockies are off to the worst 50-game start in modern MLB history. pic.twitter.com/azoPH6u6S0 [廣告]請繼續往下閱讀... May 22, 2025

費城人今天靠著重砲哈波（Bryce Harper）與凱普勒（Max Kepler）分別在4、7兩局貢獻帶有打點的長打挹注下，取得2比0領先；先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）主投6.2局被敲出6支安打，飆出6次三振沒有失分，後續登板的柯克林（Orion Kerkering）、斯特拉姆（Matt Strahm）以及終結者羅梅羅（Jordan Romano）也沒有讓洛磯打線越雷池一步，合力替球隊守住這場完封勝。

賽後洛磯隊戰績跌至8勝42敗，成為現代棒球時代（自1901年以來）前50場比賽最差開局的球隊，若再往前追溯，只有1895年的路易維爾上校隊（7勝43敗）開季前50場比賽表現更差。

洛磯隊本季主場戰績為5勝20敗，依目前節奏推算，本季將吞下136場敗仗，將超越1899年克里夫蘭蜘蛛隊（20勝134敗）成為大聯盟歷史上單季最多敗的球隊；芝加哥白襪隊在上個球季以121敗創下現代紀錄。

Colorado Rockies are off to the worst start to a season since (almost) the Civil War days. pic.twitter.com/Nahe7c1dxF — Danny Vietti (@DannyVietti) May 22, 2025

洛磯隊本季已經第8度遭到對手完封，而在前50場比賽中發生的45次失誤更是自2019年西雅圖水手以來大聯盟最多，對此今天先發7局僅丟2分（1分自責）的王牌右投馬奎茲（German Marquez）仍保持樂觀，他堅信球隊會有進展。

「我覺得每天都是我們的日子，我們要盡全力去贏球，」馬奎茲說，「我們需要團結一致，而且我們正逐漸接近那個目標。」