快訊／又是一波流！雷霆西冠2連勝　灰狼悍將守SGA氣到翻臉猛推

▲雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大表現依舊穩定。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「西霸天」雷霆今（23）日繼續在主場迎來西區冠軍賽G2，新科年度MVP「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表現依舊穩定，繳出38分、8助攻和3籃板，奧克拉荷馬打出流暢的攻防轉換，並複製了G1第3節「一波流」的劇本，帶著多達22分領先進入決勝節，終場就以118比103擊潰灰狼，在系列賽取得2勝0敗優勢。

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大賽前在主場球迷的歡呼聲中，從聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）手中接過年度MVP獎座，曾與他短暫當過1年隊友的「控球之神」保羅（Chris Paul），今日也來到場邊觀戰，替他加油打氣。

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吉爾吉斯-亞歷山大上半場就火力全開，9投6中砍下19分、4助攻和3籃板，外帶2抄截，與灰狼王牌艾德華茲（Anthony Edwards）互別苗頭，「蟻人」強勢切入禁區搶分，飆出16分、7籃板和3助攻，明尼蘇達替補也有12投7中拿18分的表現，全隊還命中9記三分球，但團隊進攻效率106.4，仍比例行賽平均低10分。

▲灰狼「蟻人」艾德華茲無力率隊反撲。（圖／達志影像／美聯社）

反觀雷霆，儘管前2節三分手感低迷，合計20投4中，但他們在8到14英尺的中距離區域命中13球，「SGA」與威廉斯（Jalen Williams）靠中距離取分，長人哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）也有幾記拋投得手，上半場打完取得58比50領先。

SGA & ANT DUELING in GAME 2 of the WCF!!



Through 24 minutes...



Shai: 19p, 4a, 3r, 2s

Ant: 16p, 7r, 3a



OKC LEADS at the BREAK on ESPN ???? pic.twitter.com/qC4Yvsol4b — NBA (@NBA) May 23, 2025

雷霆第3節複製了G1的劇本，攻防轉換流暢，並找回了外線準度，單節砍進4顆三分，此節最後3分多鐘，華萊士（Cason Wallace）投進三分，「SGA」成功抄截，華萊士再妙傳榜眼長人霍姆格倫（Chet Holmgren）完成空中接力，打出銳不可擋的絕佳氣勢。

IT'S STORMING IN OKLAHOMA CITY ⛈️⛈️



Cason Wallace 3.

Shai steal.

Wallace to Chet alley-oop.



INCREDIBLE SEQUENCE IN GAME 2 OF THE WCF ON ESPN!! pic.twitter.com/kr3mkGGtwX — NBA (@NBA) May 23, 2025

前3節打完，吉爾吉斯-亞歷山大得分已突破30大關，他率隊單節打出35對21的「一波流」；值得一提的是，G1他們第3節也是淨勝灰狼14分，帶著93比71、22分差進入決勝節。

Jaden McDaniels didn’t like that Shai tried to hook his arm to draw a foul, so McDaniels shoved him to the ground ????



McDaniels got a technical foul.



Thoughts? ???? pic.twitter.com/VbjAht1yrl — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 23, 2025

灰狼末節未能反撲還打出火氣，防守大將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels ）下手犯規後，突然情緒失控猛力推倒「SGA」，領到1級惡意犯規。雷霆沒有給對手任何逆轉的機會，終場以118比103取勝，將帶著2勝0敗的優勢到明尼蘇達出戰G3。