快訊／又是一波流！雷霆西冠2連勝　灰狼悍將守SGA氣到翻臉猛推

▲雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大表現依舊穩定。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

「西霸天」雷霆今(23)日繼續在主場迎來西區冠軍賽G2,新科年度MVP「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)表現依舊穩定,繳出38分、8助攻和3籃板,奧克拉荷馬打出流暢的攻防轉換,並複製了G1第3節「一波流」的劇本,帶著多達22分領先進入決勝節,終場就以118比103擊潰灰狼,在系列賽取得2勝0敗優勢。

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大賽前在主場球迷的歡呼聲中,從聯盟總裁席爾瓦(Adam Silver)手中接過年度MVP獎座,曾與他短暫當過1年隊友的「控球之神」保羅(Chris Paul),今日也來到場邊觀戰,替他加油打氣。

吉爾吉斯-亞歷山大上半場就火力全開,9投6中砍下19分、4助攻和3籃板,外帶2抄截,與灰狼王牌艾德華茲(Anthony Edwards)互別苗頭,「蟻人」強勢切入禁區搶分,飆出16分、7籃板和3助攻,明尼蘇達替補也有12投7中拿18分的表現,全隊還命中9記三分球,但團隊進攻效率106.4,仍比例行賽平均低10分。

▲灰狼「蟻人」艾德華茲無力率隊反撲。(圖/達志影像/美聯社)

反觀雷霆,儘管前2節三分手感低迷,合計20投4中,但他們在8到14英尺的中距離區域命中13球,「SGA」與威廉斯(Jalen Williams)靠中距離取分,長人哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)也有幾記拋投得手,上半場打完取得58比50領先。

雷霆第3節複製了G1的劇本,攻防轉換流暢,並找回了外線準度,單節砍進4顆三分,此節最後3分多鐘,華萊士(Cason Wallace)投進三分,「SGA」成功抄截,華萊士再妙傳榜眼長人霍姆格倫(Chet Holmgren)完成空中接力,打出銳不可擋的絕佳氣勢。

前3節打完,吉爾吉斯-亞歷山大得分已突破30大關,他率隊單節打出35對21的「一波流」;值得一提的是,G1他們第3節也是淨勝灰狼14分,帶著93比71、22分差進入決勝節。

灰狼末節未能反撲還打出火氣,防守大將麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels )下手犯規後,突然情緒失控猛力推倒「SGA」,領到1級惡意犯規。雷霆沒有給對手任何逆轉的機會,終場以118比103取勝,將帶著2勝0敗的優勢到明尼蘇達出戰G3。