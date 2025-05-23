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生涯最愛的進球？　梅西：2009歐冠決賽對曼聯的頭槌

▲梅西（Lionel Messi）生涯最愛的進球。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西（Lionel Messi）生涯最愛的進球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

邁阿密國際前鋒梅西（Lionel Messi）近期表示，他職業生涯中最喜愛的一記進球，是2009年代表巴塞隆納在歐洲冠軍聯賽決賽對陣曼聯時所攻入的頭球；這顆進球不僅幫助球隊奪下當年歐冠冠軍，進球喜悅也讓他終生難忘。

「我進過很多也許更漂亮、意義重大的進球，但在歐冠決賽對曼聯的那記頭球一直是我最喜歡的，」生涯為阿根廷、巴塞隆納、巴黎聖日耳曼、邁阿密國際攻進超過800球的梅西說道。

梅西選擇這記進球作為「A Goal in Life」（人生一球）慈善活動的一部分，並與土耳其視覺藝術家阿納多爾（Refik Anadol）合作創作藝術作品。

梅西提及，「我早就知道阿納多爾的作品有多特別，我們在邁阿密見過面，能看到他如何把一記進球、一個體育時刻，轉化為像他創作的那樣獨一無二的藝術作品，真的令人興奮。」這件藝術品將由梅西與藝術家共同簽名，並在佳士得拍賣，所有收益將捐贈給慈善事業。

「梅西的進球不僅是一個體育的標誌性時刻，更是人類行動、記憶與動作的複雜表達，我們運用生物感測技術與先進的AI系統，結合那個瞬間的資料，探索AI藝術的新邊界，在那裡，數據成為情感，記憶化為形體，」阿納多爾說道。

「這項計畫展現了我們更廣泛的承諾，讓最先進的人工智慧工具可被普及利用，並將藝術轉化為實際影響，所有收益將用來支持教育平等與弱勢兒童與社區的機會，」阿納多爾最後表示。

歐足聯（UEFA）已授權邁阿密國際CF基金會，將梅西這顆進球的影像向全球分享；邁阿密國際CF基金會將主導「A Goal in Life」活動，並預計於6月11日在紐約佳士得拍賣行正式揭曉這件藝術作品。

關鍵字： 足球巴塞隆納梅西

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