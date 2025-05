NBA年度防守陣容　莫布里領銜一隊、戈貝爾生涯首度退居二隊

▲騎士莫布里99票入選年度防守第一隊。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今(23)日公布2024-25賽季年度防守陣容,勇士格林(Draymond Green)、騎士莫布里(Evan Mobley)領銜第一隊,而過去7度入選第一隊的灰狼戈貝爾(Rudy Gobert)則是生涯首次名列二隊,其他二隊成員還有雷霆威廉斯(Jalen Williams)、快艇祖巴奇(Ivica Zubac)等初次入選者。

格林自2020-21賽季後再度獲選第一隊,這也是他生涯第9度入選防守陣容。去年他因僅出賽55場未能達到資格門檻,錯失入選。本季傷癒復出,重拾防守身手,重新站穩一隊位置。

莫布里則以壓倒性優勢獲選,100張選票中有99張將他列入第一隊,不僅奪得年度最佳防守球員,更是繼2022-23年後生涯第2度入選一隊。

雷霆多特(Luguentz Dort)、老鷹丹尼爾斯(Dyson Daniels)、火箭湯普森(Amen Thompson)均為生涯首度入選,多特終獲肯定也讓名嘴巴克利(Charles Barkley)一吐怨氣,先前他曾公開批評外界忽視多特的防守價值。

灰狼戈貝爾是年度防守陣容的常客,這是他生涯第8次入選,卻首次被列入第二隊,他過去7次獲獎全是第一隊成員,並曾4度獲選年度最佳防守球員。灰熊小傑克森(Jaren Jackson Jr.)則是生涯第3次獲獎、首次入選第二隊,他曾於2023年奪下DPOY。

拓荒者卡瑪拉(Toumani Camara)、雷霆威廉斯與快艇祖巴奇皆為生涯首次入選,反映出本季聯盟對年輕防守型球員的肯定。

