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NBA年度防守陣容　莫布里領銜一隊、戈貝爾生涯首度退居二隊

▲▼騎士莫布里。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士莫布里99票入選年度防守第一隊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（23）日公布2024-25賽季年度防守陣容，勇士格林（Draymond Green）、騎士莫布里（Evan Mobley）領銜第一隊，而過去7度入選第一隊的灰狼戈貝爾（Rudy Gobert）則是生涯首次名列二隊，其他二隊成員還有雷霆威廉斯（Jalen Williams）、快艇祖巴奇（Ivica Zubac）等初次入選者。

格林自2020-21賽季後再度獲選第一隊，這也是他生涯第9度入選防守陣容。去年他因僅出賽55場未能達到資格門檻，錯失入選。本季傷癒復出，重拾防守身手，重新站穩一隊位置。

莫布里則以壓倒性優勢獲選，100張選票中有99張將他列入第一隊，不僅奪得年度最佳防守球員，更是繼2022-23年後生涯第2度入選一隊。

雷霆多特（Luguentz Dort）、老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）、火箭湯普森（Amen Thompson）均為生涯首度入選，多特終獲肯定也讓名嘴巴克利（Charles Barkley）一吐怨氣，先前他曾公開批評外界忽視多特的防守價值。

灰狼戈貝爾是年度防守陣容的常客，這是他生涯第8次入選，卻首次被列入第二隊，他過去7次獲獎全是第一隊成員，並曾4度獲選年度最佳防守球員。灰熊小傑克森（Jaren Jackson Jr.）則是生涯第3次獲獎、首次入選第二隊，他曾於2023年奪下DPOY。

拓荒者卡瑪拉（Toumani Camara）、雷霆威廉斯與快艇祖巴奇皆為生涯首次入選，反映出本季聯盟對年輕防守型球員的肯定。

根據NBA公布的完整得票結果，莫布里以最高分領先群雄，僅1票未將他列入第一隊。湯普森雖為一隊得票最低者，但也有74票將他列為一隊；而與他最接近的一隊落選者祖巴奇，僅獲29張第一隊選票。

關鍵字： NBA格林莫布里戈貝爾防守

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